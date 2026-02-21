Prezentacja Olimpii Elbląg

Czwartkowy (26 lutego) wieczór przemieni restaurację Beczka w okazję do spotkania z pierwszym zespołem Olimpii Elbląg. Na wyciągnięcie ręki będą nowi zawodnicy i świeży sztab szkoleniowy. Rozmowy, wspólne zdjęcia i przygotowana przez klub niespodzianka pozwolą poczuć puls Olimpii przed startem rundy rewanżowej.

Zimowa przerwa wydaje się trwać wieczność. Okres wzmożonej pracy, gier sparingowych oraz zmian w sztabie szkoleniowym, także wśród zawodników pierwszej drużyny. Odeszło kilku, przyszli nowi. O wszystkich ruchach informowaliśmy na bieżąco na łamach naszej gazety, teraz natomiast nadchodzi moment do spotkania twarzą w twarz w sportowej atmosferze.

– Zapraszamy serdecznie wszystkich kibiców elbląskiego sportu na prezentację pierwszego zespołu. Wyjątkowa okazja pozwoli zobaczyć nowych zawodników, porozmawiać z drużyną, zadać pytania, zrobić pamiątkowe zdjęcie i spędzić czas w sportowej, klubowej atmosferze. Na uczestników czeka też odpowiednia oprawa muzyczna, konkursy dla fanów oraz specjalna niespodzianka przygotowana przez klub - poinformowała Olimpia Elbląg.

Olimpia postanowiła kontynuować tradycję spotkań z kibicami, która była dobrze zakorzeniona w przeszłości. Niegdyś takie wydarzenia – nie tylko prezentacje zespołu – odbywały się m.in. za prezesury Łukasza Konończuka, na starej trybunie pod zegarem (dziś trybuna VIP), a także w nieistniejącym już „Klubie Olimpijczyka” (więcej o Klubie – tutaj). Pamiętamy również liczne prezentacje drużyny organizowane w różnych miejscach: na Starym Mieście, w Centrum Handlowym „Ogrody”, w hali CSB (obecnie HSW) czy w nieistniejącej już dyskotece Bollywood Bowling.

W tym sezonie nowe władze Olimpii kontynuują formę spotkań integrujących. Przed startem rozgrywek odbyła się konferencja prasowa i otwarty trening dla kibiców żółto-biało-niebieskich, drużyna zaprezentowała się także na scenie Elbląskiego Święta Chleba. Ostatnio organizowane były także spotkania wokół książki „Jestem z Olimpii”, poświęcone tematom ściśle związanym z klubem i jego historią.

Zbliżająca się prezentacja ma wzmocnić więź klubu z kibicami. Uścisk dłoni, wspólne zdjęcie, krótka rozmowa oraz możliwość pobycia wokół Olimpii pozwolą poczuć atmosferę drużyny i budować poczucie tożsamości z klubem. Prezentacja pierwszego zespołu przed rundą wiosenną sezonu 2025/2026 odbędzie się w czwartek, 26 lutego o godzinie 18:00 w restauracji Beczka w Elblągu (ul. Studzienna 12a). Wstęp bezpłatny.