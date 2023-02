Do kiosku po naturę

Trochę jak wchodząc do książkowej Narnii – tak można poczuć się w kulturalnym kiosku nad rzeką Elbląg, który zmienił się w dżunglę. W mgnieniu oka można znaleźć się w zupełnie innym świecie. Zobacz zdjęcia.

- Już gdy kupiliśmy kiosk, z tyłu głowy narodził się pomysł i potrzeba, żeby zimą, kiedy w naszym pięknym kraju jest szaro-buro, zrobić taką zieloną przestrzeń, coś, co da trochę oddechu i refleksji. To coś, co mnie samą niesamowicie kręci. Sama jestem "zielarą-kwiaciarą", od małego uwielbiam przebywać wśród natury. Dobrze się pośród niej czuję i wiem, jakie niesamowite wartości lecznicze ona ze sobą niesie, wpływa na nasze samopoczucie fizyczne i psychiczne. I tym chciałam się podzielić z innymi - mówi pomysłodawczyni "dżungli w kiosku", Aneta Tadra ze Stowarzyszenia Kulturalnego Co Jest? Jak podkreśla, kiosk-dżungla to swego rodzaju zachęta dla innych, żeby poszukać podobnych rozwiązań dla środowiska domowego czy pracy, by tej natury było tam więcej.

- Zależało mi na uzyskaniu kontrastu, umieszczenia obok polskiej zimy lasu tropikalnego, dżungli - przyznaje Aneta Tadra. Gości kiosku w ostatnich dniach (a tych nie brakowało) zachęcała do otaczania się roślinami w życiu codziennym, bo...

Aneta Tadra i Wojtek Minkiewicz. Fot. Anna Dembińska

- ... bo produkują tlen, są świetnym filtrem oczyszczającym powietrze ze złych, toksycznych, rakotwórczych substancji. Są świetnym materiałem dla regulacji napięcia po stresującym dniu w pracy, pomagają w terapii, w zaburzeniach psychicznych... Na co dzień jesteśmy atakowani przez wiele sztucznych bodźców, zwłaszcza w mieście, powrót do domu pełnego zieleni daje sporo ukojenia. U nas dużo obecnie wycina się drzew, spacer po mieście może nie przynosić już takiego ukojenia. Denerwuje mnie cięcie drzew na potęgę, a uwielbiam nasz region i spacery po Wysoczyźnie... Staram się więc stworzyć środowisko, w którym dobrze się czuję, również w domu i na cały rok.

Kiosk na odwiedzających działa na kilka sposobów. Najpierw wizualnie, ale potem dochodzi jeszcze do tego zapach, dźwięki natury, ciepło, czyli kilka bodźców, których za progiem kiosku zimą próżno szukać.

- Przyroda w Polsce jest piękna, bardzo inspirująca przez cały rok. Ale przychodzi taki moment kryzysowy w czasie zimy, kiedy potrzebujemy ciepła, więcej słońca – komentuje Aneta Tadra.

- Dżunglę w kiosku zrealizowaliśmy m. in. dzięki Ośrodkowi Wspierania Inicjatyw Ekonomii Społecznej – podkreśla Wojtek Minkiewicz z Co Jest? To jednak nie wszystko, bo w jej powstanie zaangażowano środki stowarzyszenia i jego członków, a także członków lokalnej społeczności, którzy chcieli się włączyć w ten nietypowy projekt. - Chcieliśmy to zrobić z ludźmi dla ludzi i planujemy kolejne takie projekty. Pomysłów jest wiele, na pewno kilka działań w tym roku zrealizujemy – komentuje Wojtek Minkiewicz.

Na odwiedziny w kiosku można się jeszcze załapać indywidualnie – kontaktując się przez Messenger Stowarzyszenia Co Jest? Więcej też na stronie wydarzenia.