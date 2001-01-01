Dwie wieże na Górze Chrobrego? Na co możemy zagłosować w BO

Jedna wieża znalazła się w inicjatywach ogólnomiejskich, na drugą będą mogli zagłosować mieszkańcy okręgu nr 3. Jakie jeszcze propozycje zostały pozytywnie zweryfikowane przez urzędników?

W tej edycji złożono 130 wniosków, urzędnicy pozytywnie zaopiniowali 102, w tym 41 zadań inwestycyjnych, 20 małych projektów i 41 inicjatyw ogólnomiejskich. Niektóre wnioski, które się powtarzały, urzędnicy połączyli w jeden.

- Tematykę zgłaszanych zadań już tradycyjnie cechowała duża różnorodność, począwszy od poprawy i rozbudowy infrastruktury drogowej - w tym wykonanie chodników, alejek w parkach i ścieżek rowerowych, przez wykonanie nowych nasadzeń zieleni, aż po zadania związane ze zwiększeniem estetyki miasta. Jeśli chodzi o małe granty, dotyczą one przede wszystkim działań integrujących lokalną społeczność. Wśród zgłoszonych pomysłów są między innymi rodzinne pikniki, warsztaty skierowane do różnych grup wiekowych, projekty dotyczące aktywności fizycznej oraz projekty muzyczne – informuje Biuro Prasowe Prezydenta Miasta.

Na co możemy głosować?

Jednym z wniosków, które zostaną poddane pod głosowanie, jest propozycja naszej redakcji (formalnie zgłoszona przez redaktora naczelnego Rafała Gruchalskiego) postawienia w okolicy I Liceum Ogólnokształcącego pomnika Diany, na wzór tego, który stał w tym miejscu przed II wojną światową. „Realizacja tego przedsięwzięcia będzie miała istotne znaczenie dla podniesienia walorów estetycznych i historycznych naszego miasta. Odtworzenie posągu Diany nie tylko przyczyni się do zachowania i promocji lokalnej historii, ale także stanie się ważnym elementem edukacyjnym i kulturalnym dla mieszkańców oraz uczniów szkoły.” - czytamy w opinii Departamentu Kultury i Organizacji Imprez. Koszt: to 215 tys. zł.

Mieszkańcy będą mogli zagłosować też na postawienie kilku nowych figurek Piekarczyków: Motorniczy zlokalizowany przy placu Słowiańskim, Żołnierz (przy czołgu), Strażak (przy ul. Łęczyckiej), Piekarczyk w Sztormiaku (na skwerze im. Sawicza). „Zaproponowana inicjatywa ukazania postaci Piekarczyka w nowych, symbolicznych odsłonach cechuje się wysoką wartością edukacyjną i kulturową. Stanowi również wyraz uznania dla służb działających na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Elbląga. Wzbogacenie przestrzeni miejskiej o kolejne figurki w przyszłym roku z pewnością wpłynie pozytywnie na atrakcyjność miasta – zarówno dla mieszkańców, jak odwiedzających je turystów.” - napisał Departament Promocji i Turystyki w swojej opinii. Z tej opinii wynika też, że byłą propozycja Piekarczyka Archeologa, ale taki już stoi przy Muzeum Archeologiczno-Historycznym. W związku z tym drugi, podobny stać nie będzie. Koszt inwestycji: 80 tys. zł.

Jest też propozycja wybudowania „estetycznych, spójnych architektonicznie wiat na przenośne toalety toi toi w Elblągu” za 90 tys. zł. Warto też zwrócić uwagę na propozycję wymalowania pięciu murali wielkoformatowych związanych z historią miasta (500 tys. zł), renowacji fontanny na placu Słowiańskim (1,053 mln zł), budowę wieży widokowej na Górze Chrobrego (640 tys. zł). Po raz kolejny zostanie podjęta próba wybudowania boiska przy Szkole Podstawowej nr 23. Tym razem wniosek opiewa na 1,5 mln. zł.

Dwie wieże w Elblągu?

Pewną ciekawostką jest fakt... dopuszczenia do głosowania dwóch wniosków na budowę wieży widokowej na Górze Chrobrego. Na jeden (autorstwa Artura Pytlińskiego) będą mogli zagłosować mieszkańcy okręgu nr 3 (wniosek okręgowy opiewa na 640 tys. zł), drugi (jego autorem jest Krzysztof Jaworski, koszt 640 tys. zł). znalazł się w inicjatywach ogólnomiejskich, w związku z tym głos na niego będzie mógł oddać. Czy to oznacza, że na Górze Chrobrego mogą stanąć dwie wieże? Wysłąliśmy w tej sprawie pytania do ratusza.

Wśród inicjatyw okręgowych dominują twarde budowy, remonty i modernizacje ulic, chodników, placów zabaw, parkingów itp. infrastruktury. Warto jednak zwrócić uwagę na projekt z okręgu nr 4, w ramach którego wnioskodawca proponuje oznaczenie na Starym Mieście miejsc w których znajdowały się średniowieczne baszty i bramy Starego Miasta Elbląga. Koszt: 300 tys. zł. „Zaproponowana inicjatywa utworzenia nowoczesnego „chodnikowego szlaku historycznego” uatrakcyjni zarówno edukacyjnie jak i turystycznie przestrzeń miejską. Jednocześnie należy zaznaczyć, że realizacja zadania może napotkać trudności związane m.in. z dużą liczbą lokalizacji wymagających oznaczenia, koniecznością przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej, a przede wszystkim – uzyskaniem zgody Konserwatora Zabytków na działania w przestrzeni elbląskiej starówki, która jest już intensywnie oznakowana.” - możemy przeczytać w opinii Departamentu Promocji i Turystyki.

Wszystkie wnioski na które można głosować, można zobaczyć tutaj. Do 22 sierpnia wnioskodawcy, których projekty odrzucono, mogą wnieść odwołanie do prezydenta. Głosowanie rozpocznie się 15 września i potrwa do 2 października. Wyniki prawdopodobnie poznamy do końca października