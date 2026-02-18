Ekstremalna Droga Krzyżowa 2026

EDK to wędrówka w ciszy, która pozwala na przygotowanie się do lepszego i pełniejszego przeżywania wydarzeń Triduum Paschalnego. EDK to też wędrówka w głąb swojego serca i swojego życia. Od kilku już lat poruszamy różne tematy dotyczące naszego życia. W tym roku, 27.03.2026 r. w nocy będziemy podróżować w głąb siebie. Każdego kto chce wyruszyć na EDK zapraszamy do kościoła Św. Brata Alberta przy ul. Częstochowskiej 28 w Elblągu na Mszę św. o godzinie 20.00.

Po Mszy św. będzie możliwość odebrania pakietów EDK (koszt 30 zł. – pakiet zawiera: książeczki z rozważaniami, opaskę silikonową i odblaskową oraz opis trasy).

Proponujemy 5 elbląskich tras: 1. Elbląg – Frombork (trasa czerwona – 40 km) Kościół św. Brata Alberta w Elblągu – Modrzewina – Rubno Wielkie – Kamionek Wielki – Nadbrzeże – Suchacz – Pęklewo – Kadyny – Tolkmicko – Frombork, Archikatedra

2. Elbląg – Zielonka Pasłęcka (trasa zielona – 43 km) Kościół św. Brata Alberta w Elblągu – Sierpin – Przezmark – Myślęcin – Weklice – Aniołowo – Leszczyna – Marianka – Pasłęk – Gołąbki – Rogajny – Gryżyna – Majki – Kielminek – Zielonka Pasłęcka

3. Elbląg – Tolkmicko (trasa czarna – 41 km) Kościół św. brata Alberta w Elblągu - Bażantarnia - Jagodnik - Jelenia Dolina - Pagórki - Łęcze - Okolice Suchacza - Kadyny Klasztor - Las Kadyński - Kościół Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

4. Elbląg – Elbląg (pętla – 43 km) Kościół św. Brata Alberta w Elblągu - Bażantarnia - Stoboje - Piastowo – Ogrodniki - Jelenia Dolina - Jagodnik - Modrzewina Elbląg - Kościół św. brata Alberta w Elblągu

5. Elbląg – Malbork (trasa pomarańczowa – 40 km) Kościół św. Brata Alberta w Elblągu - Kościół pw. Świętego Pawła w Elblągu - Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Elblągu - Katedra pw. św. Mikołaja w Elblągu - Władysławowo - Wiktorowo - Kościół pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Jegłowniku - Kaplica pw. Świętego Wojciecha w Ząbrowie - Kościół pw. Matki Bożej Królowej Polski w Kaczynosie - Kościół pw. Świętego Mikołaja w Królewie - Kościół pw. Zesłania Ducha Świętego w Malborku - Figura Madonny we wnęce kościoła NMP na zamku w Malborku.

EDK to 40 km w nocy, w samotności lub w skupieniu, bez rozmów, pikników i udogodnień. EDK nie jest na miarę człowieka, ale właśnie pomaga mu przekroczyć własne ograniczenia. To noc wyrzeczeń, 14 kroków do spotkania z Bogiem. Zapraszamy na podróż w głąb siebie. Więcej informacji na stronie www.edk.org.pl. W razie jakichkolwiek pytań, czy niejasności można pisać na adres e-maila: elblag.edk@gmail.com. Zachęcamy także do śledzenia profilu facebookowego: ELBLĄG.EDK.