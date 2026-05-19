Elblążanki, zadbajcie o siebie

 Elbląg
Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Dzisiaj Elbląskie Centrum Usług Społecznych podpisało umowę z Trevo Clinic Centrum Medyczne, które będzie wykonywało bezpłatne badania USG piersi dla mieszkanek Elbląga w wieku 25-44 lata. Zapisy ruszają już 25 maja.

Badania obejmą m.in.:

- USG piersi i dołów pachowych

- ocenę gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych

- opis badania zgodny ze standardami medycznymi,

- omówienie wyników i ewentualne wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki

Profilaktyczne badania USG piersi dla Elblążanek finansowane są z budżetu miasta. Nie odkładajcie zdrowia na później. Regularne badania naprawdę mają znaczenie.


