Elblążanki, zadbajcie o siebie

Ilustracja do tekstu. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Dzisiaj Elbląskie Centrum Usług Społecznych podpisało umowę z Trevo Clinic Centrum Medyczne, które będzie wykonywało bezpłatne badania USG piersi dla mieszkanek Elbląga w wieku 25-44 lata. Zapisy ruszają już 25 maja.

Badania obejmą m.in.: - USG piersi i dołów pachowych - ocenę gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych - opis badania zgodny ze standardami medycznymi, - omówienie wyników i ewentualne wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki Profilaktyczne badania USG piersi dla Elblążanek finansowane są z budżetu miasta. Nie odkładajcie zdrowia na później. Regularne badania naprawdę mają znaczenie.

zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta