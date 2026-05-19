Elblążanki, zadbajcie o siebie
Dzisiaj Elbląskie Centrum Usług Społecznych podpisało umowę z Trevo Clinic Centrum Medyczne, które będzie wykonywało bezpłatne badania USG piersi dla mieszkanek Elbląga w wieku 25-44 lata. Zapisy ruszają już 25 maja.
Badania obejmą m.in.:
- USG piersi i dołów pachowych
- ocenę gruczołu piersiowego i węzłów chłonnych
- opis badania zgodny ze standardami medycznymi,
- omówienie wyników i ewentualne wskazówki dotyczące dalszej diagnostyki
Profilaktyczne badania USG piersi dla Elblążanek finansowane są z budżetu miasta. Nie odkładajcie zdrowia na później. Regularne badania naprawdę mają znaczenie.
zespół prasowy Biura Prezydenta Miasta