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Fantazja nie ma granic! Stowarzyszenie Nasz Myślęcin zaprasza do wspólnej przygody

 Elbląg, Fantazja nie ma granic! Stowarzyszenie Nasz Myślęcin zaprasza do wspólnej przygody

Czy magia istnieje? My wierzymy, że można ją znaleźć w wyobraźni, kreatywności i wspólnej zabawie. Stowarzyszenie Nasz Myślęcin zaprasza mieszkańców gminy Elbląg – zarówno dzieci, jak i dorosłych – do udziału w wyjątkowym projekcie, w którym świat fantastyki spotka się z twórczą aktywnością i dobrą zabawą.

17 października 2026 r. o godz. 11:00 – warsztaty charakteryzatorskie

Jak stworzyć realistyczną bliznę, siniak czy filmowe otarcie? Podczas warsztatów uczestnicy poznają tajniki charakteryzacji i przekonają się, jak za pomocą odpowiednich technik można odmienić wygląd oraz stworzyć efekty rodem z filmu. To świetna okazja, by poczuć się jak twórca filmowych przygód i puścić wodze fantazji.

 

31 października 2026 r. o godz. 11:00 – fantastyczne warsztaty tworzenia elementów strojów

Przeniesiemy się do świata rycerzy, bohaterów i niezwykłych opowieści! Uczestnicy spróbują swoich sił w tworzeniu elementów fantastycznych zbroi i kostiumów inspirowanych średniowieczem oraz światem fantasy. Kto wie, może powstaną zbroje dzielnych wojowników, stroje tajemniczych bohaterów lub rekwizyty godne prawdziwych legend?

 

8 listopada 2026 r. o godz. 15:00 – Festyn Fantastyczny!

Na wielki finał zapraszamy na wspólne świętowanie! Czeka nas pokaz filmu przygotowanego w ramach projektu oraz quiz wiedzy. Będzie to doskonała okazja do rodzinnej zabawy, sprawdzenia swojej wiedzy i spędzenia czasu w atmosferze pełnej fantazji, emocji i pozytywnej energii!

Wszystkie wydarzenia odbędą się w świetlicy wiejskiej w Myślęcinie.

Chcemy, aby nasz projekt był przestrzenią, w której dzieci mogą rozwijać kreatywność, dorośli odkrywać nowe zainteresowania, a całe rodziny wspólnie tworzyć piękne wspomnienia. Bo fantastyka nie zna wieku, a wyobraźnia nie ma żadnych granic!

Projekt to także okazja do pokazania, jak wiele możemy osiągnąć dzięki współpracy, zaangażowaniu i idei wolontariatu. W Międzynarodowym Roku Wolontariatu 2026 chcemy przypominać, że wspólne działanie buduje więzi, integruje mieszkańców i sprawia, że lokalna społeczność staje się jeszcze bardziej aktywna.

Obserwujcie nas na Facebooku, aby być na bieżąco z naszymi działaniami:

https://www.facebook.com/share/1DnpgrAucH/?mibextid=wwXIfr

 

Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.


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