Fantazja nie ma granic! Stowarzyszenie Nasz Myślęcin zaprasza do wspólnej przygody

17 października 2026 r. o godz. 11:00 – warsztaty charakteryzatorskie

Jak stworzyć realistyczną bliznę, siniak czy filmowe otarcie? Podczas warsztatów uczestnicy poznają tajniki charakteryzacji i przekonają się, jak za pomocą odpowiednich technik można odmienić wygląd oraz stworzyć efekty rodem z filmu. To świetna okazja, by poczuć się jak twórca filmowych przygód i puścić wodze fantazji.

31 października 2026 r. o godz. 11:00 – fantastyczne warsztaty tworzenia elementów strojów

Przeniesiemy się do świata rycerzy, bohaterów i niezwykłych opowieści! Uczestnicy spróbują swoich sił w tworzeniu elementów fantastycznych zbroi i kostiumów inspirowanych średniowieczem oraz światem fantasy. Kto wie, może powstaną zbroje dzielnych wojowników, stroje tajemniczych bohaterów lub rekwizyty godne prawdziwych legend?

8 listopada 2026 r. o godz. 15:00 – Festyn Fantastyczny!

Na wielki finał zapraszamy na wspólne świętowanie! Czeka nas pokaz filmu przygotowanego w ramach projektu oraz quiz wiedzy. Będzie to doskonała okazja do rodzinnej zabawy, sprawdzenia swojej wiedzy i spędzenia czasu w atmosferze pełnej fantazji, emocji i pozytywnej energii!

Wszystkie wydarzenia odbędą się w świetlicy wiejskiej w Myślęcinie.

Chcemy, aby nasz projekt był przestrzenią, w której dzieci mogą rozwijać kreatywność, dorośli odkrywać nowe zainteresowania, a całe rodziny wspólnie tworzyć piękne wspomnienia. Bo fantastyka nie zna wieku, a wyobraźnia nie ma żadnych granic!

Projekt to także okazja do pokazania, jak wiele możemy osiągnąć dzięki współpracy, zaangażowaniu i idei wolontariatu. W Międzynarodowym Roku Wolontariatu 2026 chcemy przypominać, że wspólne działanie buduje więzi, integruje mieszkańców i sprawia, że lokalna społeczność staje się jeszcze bardziej aktywna.

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Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Funduszu Inicjatyw Międzynarodowego Roku Wolontariatu.