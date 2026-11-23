Dzisiaj debata o budżecie Elbląga

Dzisiaj (23 listopada) o godz. 16 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się debata na temat budżetu Elbląga na 2027 rok. Przypomnijmy, że ma on opiewać na 1 miliard 400 tysięcy złotych, na inwestycje miasto planuje wydać 286 mln zł, deficyt budżetowy ma wynieść 152 mln zł.

„Duże zadania inwestycyjne obejmą port, infrastrukturę drogową i nowoczesny transport. W 2027 roku miasto przeznaczy ponad 32,6 mln zł na kluczowe komponenty portowe w ramach projektów o łącznej wartości kosztorysowej przekraczającej 260 mln zł. Obejmuje to budowę i przebudowę układu drogowego. Rozpocznie się proces przebudowy ul. Mazurskiej wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej do granic miasta, także ruszy budowa dwóch rond łączących Trasę Unii Europejskiej z ul. Radomską. Zaplanowano ponad 7,2 mln zł na start zadania wartego 150 mln zł, dotyczącego samej rozbudowy portu. Na przebudowę i modernizację trakcji tramwajowej oraz zakup nowego taboru w 2027 roku zaplanowano 70,5 mln zł, z czego aż 55,8 mln zł to środki z Unii Europejskiej.” - informuje biuro prasowe prezydenta.

32,8 mln zł pochłonie budowa nowej szkoły podstawowej nr 9 na Zawadzie. Kolejne 68,2 mln zł (w tym 30,8 mln zł to środki unijne) zostaną przeznaczone na termoizolację placówek oświatowych. To tylko niektóre, większe inwestycje zapisane w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Debata na temat projektu budżetu odbędzie się w poniedziałek, 23 listopada o godz. 16. Jest otwarta dla mieszkańców. Głosowanie w sprawie budżetu odbędzie się podczas sesji Rady Miejskiej pod koniec roku. Wcześniej dokumentem zajmą się poszczególne komisje RM.

Projekt budżetu Elbląga na 2027 rok znajdziecie tutaj.