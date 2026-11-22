Ptaki Elbląga: Mysikrólik (odc. 17)

Jest najmniejszym ptakiem Europy, a tym samym Polski. Jego subtelna nazwa gatunkowa doskonale pasuje do postaci ptaka - pisze Mirosław Gawron w kolejnym odcinku cyklu „Ptaki Elbląga”.

Pierwszy człon nazwy łacińskiej Reg. (regulus regulus) pochodzi od łacińskiego Rex - czyli król, a polska nazwa ,,mysi” odzwierciedla wielkość ptaka, co w połączeniu z drugim członem oznaczać może małego króla, bowiem podczas mrozów ptak nie chowa się w zakamarki i szczeliny, jak to czynią inne ptaki, lecz przesiaduje na gałęzi drzewa nawet kilkanaście godzin niczym król na tronie. Żółto-pomarańczowy pasek u samca (u samicy żółty) przechodzący przez wierzch głowy zdobi ją jak korona.

Mysikróliki występują nie tylko w lasach iglastych, jak podaje literatura, ale też w remizach śródpolnych, parkach i na cmentarzach. Jest to ptak długości dzioba łabędzia. Upierzenie jest koloru brudno-zielonego.

Jego czarne duże oczy na nieco jaśniejszym tle nadają sympatycznego, a zarazem śmiesznego wyglądu. Żółto- pomarańczowe pióra na pasku ciemieniowym mają spełniać rolę ostrzegawczą, coś w rodzaju sygnalizatora. Gdy ptak jest podekscytowany, po nastroszeniu piór przybierają one kolor mocno pomarańczowy, aby odstraszyć intruza, a tym samym dać mu znać, że to terytorium jest już zajęte. Kolor ten uwydatniany jest też podczas toków ptaków dla lepszej prezentacji przed samicą.

Mysikrólik może być pomylony z podobnym do niego, ale rzadszym zniczkiem, u którego ciemny pasek przechodzi przez oko. Ptaki często żerują z sikorami sosnowymi i rzadko zlatują na ziemię w poszukiwaniu pokarmu. Te małe, ale bardzo ruchliwe ptaszki, gdy są mocno głodne (jak większość ptaków) stają się mniej płochliwe i wtedy pozwalają obserwatorowi podejść bliżej.

Fot. Mirosław Gawron

Po opisie budowy samego gniazda można przypuszczać, że jest to bardzo ciepła i przytulna konstrukcja. Gniazdo umieszczone jest na gałęzi drzewa iglastego. Zewnętrzna warstwa grubościennego gniazda wykonana jest z mchów, porostów, łyka i pajęczyn, a wewnątrz wyścielone jest sierścią, wełną i piórami.

Mysikróliki odbywają dwa lęgi w ciągu roku - w kwietniu i w maju oraz w czerwcu, a duża liczba jaj w zniesieniu, bo od 8 do 10, rekompensuje im straty populacji poniesione podczas dużych mrozów.

Fot. Mirosław Gawron

Na zimę łączą się w niewielkie stadka i wraz z sikorami i pełzaczami prowadzą koczowniczy tryb życia. Jest ptakiem inwazyjnym, czyli w niektórych latach zwiększa się jego liczebność na przelotach z północno-wschodniej Europy. Mysikrólik do pokonania naszego Bałtyku zużywa tylko 3 gramy tłuszczu.

Kolejny odcinek cyklu "Ptaki Elbląga" ukaże się 6 grudnia