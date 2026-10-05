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Gdzie się ukryć na wypadek zagrożenia

 Elbląg, Jerzy Wcisła prezentuje grafikę do oznaczania miejsc ukrycia
Jerzy Wcisła prezentuje grafikę do oznaczania miejsc ukrycia (fot. Anna Dembińska)

Takie znaki (jak ten widoczny na zdjęciu obok), zgodnie z nowymi przepisami, mają pojawić się w miejscach ukrycia. W Elblągu jest ich 49, mogą pomieścić ok. 6,5 tys. osób. Wiele niestety ma ograniczony dostęp. - Obiekty niespełniające kryteriów, których nie da się przystosować, będą usuwane z rejestru. Nie będziemy znakować fikcji – zapewnia Jerzy Wcisła, senator Koalicji Obywatelskiej.

Gdzie znajduje się najbliższy schron, miejsce ukrycia czy tzw. miejsc doraźnego schronienia na wypadek zagrożenia? To warto sprawdzić na stronie i w aplikacji gdziesieukryc.pl

Z danych wynika, że w Elblągu jest 6 schronów (w tym część wymogów bezpieczeństwa spełniają trzy z nich), które mogą pomieścić 600 osób. Najlepiej zdaniem senatora Jerzego Wcisły przygotowany jest schron w SP 18 przy ul. Węgrowskiej.

W Elblągu mamy też 49 tzw. miejsc schronienia, które razem ze schronami mogą pomieścić ponad 6,4 tys. osób – to około 6 proc. miejskiej populacji.

- Tylko 35 z nich nadaje się do użycia, ale nie spełniają wszystkich warunków określonych w przepisach – mówił Jerzy Wcisła, senator KO na zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej. – Jest też 450 miejsc doraźnego schronienia, do których należy m.in. parking w CH Ogrody, tunel na dworcu PKP, podziemne hale garażowe i piwnice w blokach, które teoretycznie mają zapewnić schronienie wszystkim mieszkańcom Elbląga. Ale te dane wymagają weryfikacji.

Zgodnie z najnowszą decyzją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji nadające się do użytku miejsca schronienia mają zostać oznaczone specjalnymi tabliczkami (patrz zdjęcie).

- Nie przybijemy tabliczek na wszystkie 500 obiektów. Oznakowane zostaną przede wszystkim schrony i ukrycia oraz zweryfikowane MDS-y w szkołach, urzędach, tunelach i dużych garażach podziemnych – mówi senator, który jest m.in. wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Obrony Narodowej. - Obiekty niespełniające kryteriów, których nie da się przystosować, będą usuwane z rejestru. Nie będziemy znakować fikcji. Ja ze swej strony apeluję o aktywność. Sprawdzajmy lokalizacje, korzystajmy z tej aplikacji – od ich stanu może zależeć nasze bezpieczeństwo.

Politycy KO zapowiadają inwestowanie w podnoszenie standardów technicznych budynków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa, jak montaż hermetycznych drzwi w schronach, wentylacji i generatorów prądu w miejscach ukrycia.

  Elbląg, Politycy KO: Elżbieta Gelert, Jerzy Wcisła i Mateusz Szauer mówili podczas konferencji m.in. o bezpieczeństwie, finansowaniu żłobków i przedszkoli oraz cenach paliw
Politycy KO: Elżbieta Gelert, Jerzy Wcisła i Mateusz Szauer mówili podczas konferencji m.in. o bezpieczeństwie, finansowaniu żłobków i przedszkoli oraz cenach paliw (fot. Anna Dembińska)

- W ustawie o ochronie ludności jest zapis o tym, że 0,3 procent PKB będzie przeznaczone na ochronę cywilną. Z tego będą remontowane te miejsca schronienia i ukrycia. W Elblągu już wykorzystywane są te pieniądze. W tym roku bodajże jest to 8,5 miliona złotych. W przyszłym roku pięć takich miejsc zostanie doprowadzonych do stanu wzorcowego, tak jak jest w ustawie – dodaje Jerzy Wcisła, apelując do mieszkańców, by zgłaszali do zarządzania kryzysowego wszelkie informacje dotyczące utrudnionego dostępu do miejsc ukrycia.

- Powinniśmy sprawdzać, jeżeli te oznakowania już się pokażą, gdzie takie miejsca są, jak do nich wejść. Wiele jest jeszcze do zrobienia. Jednym ze wskazanych miejsc w aplikacji jest na przykład elbląski areszt śledczy, wiadomo że nie powinien nim być. Ciągle nieuregulowany jest problem domofonów, które w takich sytuacjach utrudnią dostęp do miejsc schronienia (dla osób niemieszkających w danym budynku – red.). To się musi zmienić. Technicznie jest możliwe, by domofony odblokowywały się na znak alarmu, musimy nad wprowadzeniem takiego rozwiązania pracować – twierdzi senator.

RG

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