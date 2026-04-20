Hermann Balk na pomnik?

Z takim pytaniem zmierzyli uczniowie elbląskich szkół ponadpodstawowych biorących udział w turnieju debat oksfordzkich, organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu. Zobacz zdjęcia. Jak na to pytanie odpowiedzieliby Czytelnicy? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji.

Hermann Balk urodził się w Saksonii, z Zakonem Krzyżackim prawdopodobnie związał się w Akkce podczas III krucjaty. Do historii przeszedł jako mistrz krajowy pruski, którą to godność otrzymał z rąk wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego . W 1230 r. z niewielką grupą zakonników zaangażował się w podbój Prus.

W 1237 r. nad rzeką Elbląg zapoczątkował budowę osady, która do historii przeszła jako Elbląg. W naszym mieście miał swój pomnik na fontannie przy dzisiejszym placu Słowiańskim. Fontanna została wzniesiona w 1908 r. Jej autorami byli: architekt berliński Frohlich oraz rzeźbiarz Herro Magnussen, a fundatorami elblążanie: Emil Lehmann i Friedrich Silber. Została przebudowana w 1957 r. przez elbląskiego rzeźbiarza Juliana Stanisława Leńca, posąg założyciela miasta przy tej okazji zniknął. Kwestia ponownego postawienia Balka na cokół co jakiś czas wraca w debacie publicznej.

„Czy postać Hermana Balka, założyciela Elbląga, powinna powrócić na pomnik?” - z takim pytaniem musieli zmierzyć się uczniowie elbląskich szkół ponadpodstawowych, którzy uczestniczyli w dzisiejszym (20 kwietnia) turnieju debat oksfordzkich organizowanym przez Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną w Elblągu. W turnieju wzięły udział po dwie drużyny z I i II Liceum Ogólnokształcącego, oraz zespoły IV Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Gospodarczych, Zespołu Szkół Mechanicznych.

W finale znalazły się drużyny Zespołu Szkół Mechanicznych i IV Liceum Ogólnokształcącego Tytułem wyjaśnienia: szkolne drużyny wcześniej wylosowały stanowiska, które musiały obronić w merytorycznej debacie. Jakie argumenty „za powrotem” przedstawili uczniowie IV LO.

- Przede wszystkim to fragment naszej elbląskiej historii. Dbając o całą historię naszego miasta powinniśmy patrzeć od jej początku – mówiła Kornelia Magiera z IV LO. - Gdyby nie Hermann Balk, naszego miasta by nie było. To najważniejszy argument, dlaczego powinien on wrócić na pomnik.

- Należy szacować nasze dziedzictwo, nawet mimo konfliktów z Krzyżakami. To też część naszej historii – dodała Alicja Kołosowska z IV LO. fot. Anna Dembińska

A dlaczego nie? Takie stanowisko musieli uargumentować uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych.

- Jesteśmy przeciwko propagowaniu dziedzictwa niemieckiego. Nie jesteśmy za wykorzenieniem niemieckiej historii Elbląga, tylko przeciw propagowaniu na równi z okresem, kiedy w naszym mieście Polacy z Kresów Wschodnich – mówił Seweryn Zienkiewicz z ZSM. - To oni go odbudowali po II wojnie światowej.

- Nie chcemy pomnika Balka jako założyciela naszego miasta - dodał Jonasz Kamiński

Jakie zdanie na ten temat mają nasi Czytelnicy? Zapraszamy do merytorycznej dyskusji w komentarzach.