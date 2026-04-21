W środę, 22 kwietnia, o godz. 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się I Spotkanie Rodzin Elbląskich Weteranów. Zapraszają na nie Elbląski Komitet Upamiętniania Weteranów i Związek Piłsudczyków RP w Gdańsku. Wstęp wolny.

Ideą przedsięwzięcia jest zachowanie przez następne pokolenia pamięci o elbląskich bohaterach, których groby są oznaczone tabliczką „Weteran Walk o Wolność i Niepodległość Polski” i wpisane zostały do ewidencji Instytutu Pamięci Narodowej. Na dziś jest ich 58, ale będzie znacznie więcej.

I Spotkanie Rodzin Elbląskich Weteranów „Pamiętamy” to pierwsza tego typu inicjatywa w kraju. Uważamy, że nie możemy zapomnieć o dokonaniach elblążan w odzyskaniu wolności. Podczas spotkania przedstawimy co już zostało zrobione w tym zakresie, a także wspólnie wypracujemy jakie działania należy podjąć i w jaki sposób przekazywać wiedzę następnym pokoleniom.

