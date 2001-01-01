Jak technologia rewolucjonizuje medycynę

Elbląg jest gospodarzem Europejskiego Kongresu Chirurgii Przewodu Pokarmowego, organizowanego przez Akademię Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych oraz Europejską Federacją Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Przewodu Pokarmowego. Piątek (12.09) to czas wykładów i dyskusji, a jednym z ciekawszych tematów było wykorzystanie sztucznej inteligencji w medycynie. Zdjęcia.

- Zaczynamy główną część naszych obrad: są to wykłady, wymiana poglądów, dyskusje na temat różnych form leczenia w krajach europejskich oraz poza Europą. Będziemy omawiali nowotwory górnego odcinka przewodu pokarmowego, raka przełyku, raka żołądka, ale także inne choroby, jak na przykład przepuklina rozworu przełykowego, czy refluks żołądkowo-przełykowy – mówi prof. dr hab. n. med. Karol Połom (chirurg onkolog), prorektor ds. nauki Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Jednym z wątków drugiego dnia Kongresu było wykorzystanie w medycynie nowych technologii, między innymi sztucznej inteligencji. Dla lekarzy jest to duże wyzwanie, ponieważ wymaga wysokich kompetencji informatycznych, jednak AI jest też narzędziem, które stwarza nowe możliwości w leczeniu i diagnostyce.

- Jako specjaliści z zakresu chirurgii, nie będę ukrywał, że uczymy się dopiero tej technologii. Musimy ją zrozumieć i nauczyć się korzystać z szerokiego spektrum możliwości, które ona nam prezentuje. Po to są te spotkania, żebyśmy mogli zrozumieć język informatyczny, i żeby mógł on zostać przełożony na język medyczny. Do tego potrzebny jest zespół wielu specjalistów. Często chirurg nie ma umiejętności informatycznych, a informatyk nie ma umiejętności medycznych. Jednak ich wiedzę można połączyć – podkreśla prof. dr hab. n. med. Karol Połom.

Prof. dr hab. n. med. Karol Połom (chirurg onkolog), prorektor ds. nauki Akademii Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, fot. Anna Dembińska

Perspektywa wykorzystania wszystkich możliwości AI w leczeniu i diagnostyce to nawet kilkanaście lat. Prof. dr hab. n. med. Karol Połom podkreśla, że polska medycyna i polscy lekarze już dzisiaj poziomem wiedzy, umiejętności i tego, co mogą zaproponować pacjentom, nie odbiegają od europejskich standardów.

- Z roku na rok poziom polskiej chirurgii naprawdę nie odbiega od tego, co jest prezentowane na świecie. Oczywiście mamy swoje własne problemy i wyzwania dnia codziennego, natomiast pod względem tego, co jesteśmy w stanie zaproponować naszym pacjentom, mamy się czym chwalić – dodaje prof. dr hab. n. med. Karol Połom.

Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji przez lekarzy przedstawiła Barbara Klaudel, Chief Research Officer Medalion. Tech., dostawcy rozwiązań AI dla sektora ochrony zdrowia. Barbara Klaudel, specjalizuje się w opracowywaniu dużych zbiorów danych medycznych. Jest wykładowcą Politechniki Gdańskiej.

- Zawsze trzeba podchodzić do nowej technologii rozsądnie i tak to się właśnie dzieje w medycynie. Wszystkie technologie, które wdrażamy, przechodzą bardzo rzetelny proces weryfikacji. Natomiast sztuczna inteligencja ma olbrzymi potencjał, żeby wesprzeć medycynę, na przykład na obszarze administracyjno-biurokratycznym. Ma szansę odciążyć lekarzy i personel od żmudnych zadań, zwłaszcza z tworzeniem różnego rodzaju opisów, przechodzeniem przez złożoną dokumentację. To jest jeden z kluczowych obszarów, w których sztuczna inteligencja może wesprzeć lekarzy – mówi Barbara Klaudel.

Może mieć też zastosowanie na etapie diagnozowania choroby.

- Sztuczna inteligencja jest w stanie analizując duże ilości danych wysnuć także takie nieoczywiste połączenia, jak przewidywanie cukrzycy na podstawie analizy dna oka. Jest to technologia, która dopiero wchodzi do szpitali, więc musimy sporo rzeczy jeszcze przepracować, żeby nie była taką trochę zabawką do pokazywania studentom, ale czymś co faktycznie jest w stanie wesprzeć lekarzy w praktyce klinicznej – dodaje Barbara Klaudel.

Kongres EFISDS 2025 w Elblągu potrwa do 13 września.