Konkurs na mural z okazji 780-lecia Elbląga

Z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do udziału w konkursie na projekt muralu, który powstanie przy ul. Teatralnej 6 w Elblągu.

To propozycja dla artystek i artystów, zarówno z Elbląga i regionu, jak i z całej Polski. Swoje pomysły mogą zgłaszać także uczniowie, uczennice, studenci, studentki oraz absolwenci i absolwentki szkół i uczelni artystycznych.

Na zwycięzcę lub zwyciężczynię czeka 7 000 zł brutto, a wybrany projekt zostanie zrealizowany jeszcze w 2026 roku.

Mural powstanie na ścianie o powierzchni ok. 122 m² – jej wymiary to około 10,8 m szerokości i 11,33 m wysokości. Konkurs jest otwarty i ogólnopolski, a każda osoba uczestnicząca może zgłosić maksymalnie dwa projekty.

Opowiedz historię Elbląga!

Organizatorzy czekają na projekty, które w twórczy i współczesny sposób podejdą do historii miasta. Mogą nawiązywać do ważnych wydarzeń, postaci, symboli, miejsc czy zabytków Elbląga, a jednocześnie dobrze wpisywać się w przestrzeń publiczną i zabytkowe otoczenie.

Liczyć się będzie przede wszystkim oryginalny pomysł, poziom artystyczny i sposób, w jaki projekt połączy historię Elbląga ze współczesnym językiem sztuki.

Konkurs ma być przestrzenią dla autorskich pomysłów, dlatego projekty konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie.

Jak wziąć udział?

Projekt w formacie PDF, JPG lub PNG, wraz z wizualizacją muralu na ścianie w odpowiedniej skali, należy przesłać do 31 października 2026 roku na adres: konkurs@galeria-el.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać:

„Konkurs na opracowanie projektu muralu z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich”.

Szczegółowe informacje, wymagania dotyczące projektu i pełny regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://galeria-el.pl/project/konkurs-mural-780-lecie/

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Galerii EL oraz w jej mediach społecznościowych.

Identyfikacja wizualna: Łukasz Dziedzic

Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Galeria EL.