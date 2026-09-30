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Konkurs na mural z okazji 780-lecia Elbląga

 Elbląg, Konkurs na mural z okazji 780-lecia Elbląga

Z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do udziału w konkursie na projekt muralu, który powstanie przy ul. Teatralnej 6 w Elblągu.

To propozycja dla artystek i artystów, zarówno z Elbląga i regionu, jak i z całej Polski. Swoje pomysły mogą zgłaszać także uczniowie, uczennice, studenci, studentki oraz absolwenci i absolwentki szkół i uczelni artystycznych.

 

Na zwycięzcę lub zwyciężczynię czeka 7 000 zł brutto, a wybrany projekt zostanie zrealizowany jeszcze w 2026 roku.

Mural powstanie na ścianie o powierzchni ok. 122 m² – jej wymiary to około 10,8 m szerokości i 11,33 m wysokości. Konkurs jest otwarty i ogólnopolski, a każda osoba uczestnicząca może zgłosić maksymalnie dwa projekty.

 

Opowiedz historię Elbląga!

Organizatorzy czekają na projekty, które w twórczy i współczesny sposób podejdą do historii miasta. Mogą nawiązywać do ważnych wydarzeń, postaci, symboli, miejsc czy zabytków Elbląga, a jednocześnie dobrze wpisywać się w przestrzeń publiczną i zabytkowe otoczenie.

Liczyć się będzie przede wszystkim oryginalny pomysł, poziom artystyczny i sposób, w jaki projekt połączy historię Elbląga ze współczesnym językiem sztuki.

Konkurs ma być przestrzenią dla autorskich pomysłów, dlatego projekty konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie.

 

Jak wziąć udział?

Projekt w formacie PDF, JPG lub PNG, wraz z wizualizacją muralu na ścianie w odpowiedniej skali, należy przesłać do 31 października 2026 roku na adres: konkurs@galeria-el.pl.

W tytule wiadomości należy wpisać:

„Konkurs na opracowanie projektu muralu z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich”.

 

Szczegółowe informacje, wymagania dotyczące projektu i pełny regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://galeria-el.pl/project/konkurs-mural-780-lecie/

Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Galerii EL oraz w jej mediach społecznościowych.

Identyfikacja wizualna: Łukasz Dziedzic

 

Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Galeria EL.


A moim zdaniem...

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A moim zdaniem...
  • Konkurs z terminem oddawania prac do końca października zapewne zostanie rozstrzygnięty najwcześniej do połowy listopada. Wydaj mi się, że nie ma zbyt wielu szans na to by powstał przed końcem roku, który jest rokiem jubileuszowym. OK, jeśli mural powstanie w roku 2027,ale to tak jakby Miasto spóźniło się z laurką na swoje urodziny
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