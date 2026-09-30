Konkurs na mural z okazji 780-lecia Elbląga
Z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich Centrum Sztuki Galeria EL zaprasza do udziału w konkursie na projekt muralu, który powstanie przy ul. Teatralnej 6 w Elblągu.
To propozycja dla artystek i artystów, zarówno z Elbląga i regionu, jak i z całej Polski. Swoje pomysły mogą zgłaszać także uczniowie, uczennice, studenci, studentki oraz absolwenci i absolwentki szkół i uczelni artystycznych.
Na zwycięzcę lub zwyciężczynię czeka 7 000 zł brutto, a wybrany projekt zostanie zrealizowany jeszcze w 2026 roku.
Mural powstanie na ścianie o powierzchni ok. 122 m² – jej wymiary to około 10,8 m szerokości i 11,33 m wysokości. Konkurs jest otwarty i ogólnopolski, a każda osoba uczestnicząca może zgłosić maksymalnie dwa projekty.
Opowiedz historię Elbląga!
Organizatorzy czekają na projekty, które w twórczy i współczesny sposób podejdą do historii miasta. Mogą nawiązywać do ważnych wydarzeń, postaci, symboli, miejsc czy zabytków Elbląga, a jednocześnie dobrze wpisywać się w przestrzeń publiczną i zabytkowe otoczenie.
Liczyć się będzie przede wszystkim oryginalny pomysł, poziom artystyczny i sposób, w jaki projekt połączy historię Elbląga ze współczesnym językiem sztuki.
Konkurs ma być przestrzenią dla autorskich pomysłów, dlatego projekty konkursowe muszą być przygotowane samodzielnie.
Jak wziąć udział?
Projekt w formacie PDF, JPG lub PNG, wraz z wizualizacją muralu na ścianie w odpowiedniej skali, należy przesłać do 31 października 2026 roku na adres: konkurs@galeria-el.pl.
W tytule wiadomości należy wpisać:
„Konkurs na opracowanie projektu muralu z okazji 780-lecia nadania Elblągowi praw miejskich”.
Szczegółowe informacje, wymagania dotyczące projektu i pełny regulamin konkursu znajdują się na stronie: https://galeria-el.pl/project/konkurs-mural-780-lecie/
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Galerii EL oraz w jej mediach społecznościowych.
Identyfikacja wizualna: Łukasz Dziedzic
Organizatorem konkursu jest Centrum Sztuki Galeria EL.