Nawet 10 tys. złotych. Tyle można pozyskać na nasadzenia roślinne z elbląskiego Zielonego Budżetu. Wniosek może złożyć każdy pełnoletni mieszkaniec Elbląga. Masz pomysł, ale nie wiesz jak dopełnić formalności? Przyjdź na otwarte konsultacje z Zielonego Budżetu organizowane przez stowarzyszenie Bez Lipy. Konsultacje odbędą się w czwartek (23 marca) o godz. 17 na przystani Grupy Wodnej (ul. Wybrzeże Gdańskie 12).

Trwa nabór wniosków do trzeciej edycji elbląskiego Zielonego Budżetu. Swoje propozycje mieszkańcy Elbląga mogą składać do końca marca.

– Zielony Budżet realizowany jest na podobnej zasadzie jak Budżet Obywatelski – tłumaczy Karolina Śluz ze stowarzyszenia Bez Lipy. – Mieszkańcy zgłaszają swoje propozycje, potem są one weryfikowane przez urzędników. Te, które przejdą weryfikację, są poddawane głosowaniu elblążanek i elblążan. Finalnie zostaną zrealizowane te nasadzenia, które zdobędą najwięcej głosów.

– Podpowiemy jakie rośliny można zasadzić w wybranym miejscu, pomożemy przejść przez poszczególne rubryki wniosku – zachęcają członkowie stowarzyszenia Bez Lipy. – Nie jest tego dużo i nie jest to trudne, ale jeżeli ktoś nigdy tego nie robił, to może mieć wątpliwości. My postaramy się je rozwiać.

Organizatorem Zielonego Budżetu w Elblągu jest Urząd Miejski w Elblągu.

