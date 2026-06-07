Kontra, memoriał, emocje w ringu

Dwanaście walk obejrzeli widzowie, którzy w niedzielę przyszli do hali Atletikon na V Memoriał Wiesława Budzińskiego, organizowany przez UKS Kontrę Elbląg. Klub wychowuje młodych pięściarzy od 2004 roku. Zobacz zdjęcia.

W ringu rozstawionym w Atletikonie zmierzyli się młodzi pieściarze Kontry Elbląg, Olympia Lidzbark Warmińskim Boxing Club Iława, LKS Kruszynka Braniewo oraz Brzostek Top Team Gdańsk. Wśród nich medaliści mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. Z Elblążan w ringu swoje umiejętności zaprezentowali m.in. Sebastian Maruszak (Mistrz Warmii i Mazur 2026), Dominik Berdyczko (aktualny brązowy medalista Mistrzostw Polski Juniorów) i Bartek Marchlewski.

- Bardzo się cieszę, że przychodzicie na walk bokserskie, które organizujemy. Dopóki mamy zawodników w klubie, a mamy bardzo fajną ekipę zawsze, będziemy działać. Robimy to społecznie już od 2004 roku – podkreślała Renata Stemplewska z UKS Kontra, witając publiczność.

UKS Kontra kultywuje tradycję organizacji turniejów bokserskich zapoczątkowaną przez trenera Wiesława Budzińskiego. Zorganizował on osiem edycji zawodów, a po jego śmierci klub przekształcił turniej w memoriał jego pamięci.

Patronat honorowy nad turniejem sprawują prezydent Elbląga Michał Missan, starosta elbląski Maciej Romanowski oraz konsul honorowy Republiki Mołdawii Maciej Bukowski.

Partnerami wydarzenia są MOSiR Elbląg, Klub Motocyklowy Orzeł oraz Warmińsko-Mazurski Okręgowy Związek Bokserski.

Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl jest patronem medialnym wydarzenia