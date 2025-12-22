Koszyk świąteczny i drogi (Koszyk inflacyjny portElu)

Jeśli chodzi o przedświąteczny Koszyk inflacyjny portElu 2025, nie byliśmy daleko od cenowego rekordu tego cyklu. Jak wyglądały nasze tradycyjne zakupy przed Bożym Narodzeniem?

Wyglądały jak często zakupy przed świętami, bo nawet w poniedziałek ok. godz. 10 ludzi w Lidlu (tym samym, co zawsze) było naprawdę sporo. Było też jednak więcej otwartych kas, więc samo czekanie w kolejce zajęło nam może 5-7 minut. Trudno powiedzieć, jaki wpływ na liczbę klientów miała dziś nadchodząca pierwsza ustawowo wolna Wigilia, na którą zresztą odpowiedziały markety wydłużając do późnych godzin nocnych swoje otwarcia – o czym więcej w tym artykule. Zanim przejdziemy do cen, dodajmy, że udało nam się kupić wszystkie produkty z naszej zwyczajowej listy i przypomnijmy zakupy z października tego roku.

Kwoty przedstawiały się wówczas tak:

- ser rolada ustrzycka (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (8,49), Masło Polskie 200 g (7,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (10,89), jajka ściółkowe rozmiar L (11,49), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (5,99), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (15,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (5,00), kawa MK Cafe 500 g (43,99). Razem 156,56 zł.

Ile za poszczególne produkty zapłaciliśmy 22 grudnia 2025? Tyle:

- ser rolada ustrzycka (11,99 zł), margaryna Rama 400 g (8,49), Masło Polskie 200 g (7,99), mleko Łaciate 3,2% 1l (4,49), Olej Kujawski 1l (10,49), jajka ściółkowe rozmiar L (11,49), dżem truskawkowy 450 g (8,99), płatki kukurydziane Crownfield 500 g (5,99), Granola nowoczesna 250 g (5,99), herbata Saga 75 szt. (8,49), kabanosy Exclusive Tarczyński 90 g (6,79), czekolada Milka 100 g 2 szt. (13,98), makaron spaghetti Combino 500 g 2 szt. (5,00), kawa MK Cafe 500 g (43,99). Razem 155,14 zł.

Przypomnijmy, że rekordowy koszyk z października kosztował 156,56 zł, zbliżone kwoty zanotowaliśmy też w marcu i sierpniu. Za świąteczne zakupy rok temu zapłaciliśmy z kolei „tylko” 141,08 zł (a przy pierwszym koszyku z grudnia 2021 - 97,31 zł...). Pełne zestawienie koszyków jak zawsze umieszczamy pod artykułem.

Tym razem mniej zapłaciliśmy za olej i czekoladę, ceny pozostałych produktów zostały bez zmian. W stosunku do poprzedniego koszyka inflacyjnego portElu z października współczynnik inflacji zmalał o niespełna 1 proc.

Zakupy przekazaliśmy Bankowi Żywności w Elblągu. Jakie doświadczenia i obserwacje zakupowe mają w tym przedświątecznym czasie nasi Czytelnicy? Jak zawsze zachęcamy do dyskusji.

- grudzień 2021 - 97,31 zł

- maj 2022 - 117,02 zł

- lipiec 2022 - 119 zł

- sierpień 2022 – 119,34 zł

- wrzesień 2022 - 123,95 zł

- październik 2022 – 128,21 zł

- listopad 2022 – 131,88 zł

- grudzień 2022 – 132,31 zł

- styczeń 2023 – 137,21 zł

- luty 2023 - 136,41 zł

- marzec 2023 – 136,15 zł

- kwiecień 2023 – 141,90 zł

- maj 2023 – 132,90 zł

- czerwiec 2023 – 135,43 zł

- lipiec 2023 – 134,55 zł

- sierpień 2023 – 130,03 zł

- wrzesień 2023 – 135,53 zł

- październik 2023 – 127,73 zł

- listopad 2023 – 128,69 zł

- grudzień 2023 – 128,52 zł

- styczeń 2024 – 127,00 zł

- luty 2024 – 124,69 zł

- marzec 2024 – 133,46 zł

- kwiecień 2024 – 135,36 zł

- maj 2024 – 135,95 zł

- czerwiec 2024 – 137,35 zł

- sierpień 2024 – 123,82 zł

- wrzesień 2024 – 138,78 zł

- październik 2024 – 129,56 zł

- listopad 2024 – 137,88 zł

- grudzień 2024 – 141,08 zł

- marzec 2025 - 155,70 zł

- sierpień 2025 - 156,34 zł

- październik 2025 - 156,56 zł

- grudzień 2025 - 155,14 zł