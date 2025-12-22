Zakupy przed świętami do... 1 w nocy

„Przecież to jest czysty wyzysk i prawie niewolnicza praca narzucona przez markety” – pisze nasza Czytelniczka. W Elblągu markety sieci Biedronka w poniedziałek będą czynne do... 1 w nocy, sieci Lidl – do północy. We wtorek do godz. 23. Godziny pracy wydłużają także Dino Kaufland i inne sieci. Jak tłumaczą tę decyzję?

„Chciałabym, aby dziennikarze poruszyli temat godzin pracy w marketach np.,,Biedronka" lub ,,Lidl" szczególnie teraz przed świętami Bożego Narodzenia. Proszę przyjrzeć się godzinom otwarcia i zamknięcia sklepów. Przecież to jest czysty wyzysk i prawie niewolnicza praca narzucona przez markety. Gdzie są „obrońcy" polskiej rodziny, kobiet i ich dzieci. Dobrze jest bronić nienarodzone dzieci, ale jak już one są na świecie, to niech wychowują się już same? Czy dzieci Pani z marketu są gorsze od dziecka nauczyciela, który ma już od 19.12 wolne? Dlaczego nikt nie- zmusi marketów to zmiany godzin otwarcia? Czy ludzie będą do 1.00 w nocy robić zakupy? Chyba ktoś tu powariował” – napisała do nas pani Agnieszka.

Sprawdziliśmy godziny otwarcia niektórych marketów. Na przykład Biedronka w Feniksie w poniedziałek jest czynna do godz. 1 w nocy, we wtorek do godz. 23.30 i to od 5 rano. Lidl przy Browarnej jest czynny w poniedziałek do północy, we wtorek – do godz. 23. Wydłużone godziny otwarcia, co oficjalnie przyznaje Biedronka w swoim komunikacie dla mediów mają związek z wprowadzonym przez rząd i parlament dniem wolnym od pracy w Wigilię Bożego Narodzenia.

- Biedronka jest zawsze blisko klientów, wspierając ich w przygotowaniach do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, a te są w tym roku wyjątkowe, bo pierwszy raz Wigilia jest wolna od handlu. Dlatego, aby klienci mogli komfortowo zrobić zakupy przed aż trzema wolnymi dniami, w ponad trzech tysiącach sklepów w całej Polsce wydłużone zostaną godziny otwarcia. Zakupy będzie można zrobić nawet do godziny 1:00. Na klientów czeka również wyjątkowa, świąteczna oferta, która pomoże spokojnie skompletować wszystko, co potrzebne na ten wyjątkowy czas – pisze biuro prasowe sieci Biedronka.

A jej dyrektor operacyjny i członek zarządu Paweł Stolecki dodaje:

- Okres przedświąteczny to dla wielu rodzin wyjątkowy, ale też intensywny czas przygotowań do Bożego Narodzenia. Układ kalendarza w tym roku jest wyjątkowy. Wolna Wigilia powoduje, że klienci przez 3 dni nie zrobią zakupów, natomiast nasze koleżanki i koledzy będą mogli spędzić ten świąteczny czas ze swoimi bliskimi. W Biedronce doskonale to rozumiemy, tak jak to, że w tym szczególnie intensywnym okresie, każdy ma inny porządek dnia i dlatego wydłużamy godziny otwarcia naszych sklepów. Dzięki temu każdy klient będzie mógł bez pośpiechu zaplanować zakupy, znaleźć potrzebne produkty, a potem cieszyć się świąteczną atmosferą.

- Decyzja o zmianie godzin otwarcia wynika z troski o wygodę i komfort kupujących, chęci rozładowania największego ruchu przedświątecznego oraz dostosowania do standardów rynkowych wśród największych sieci handlowych – informuje w swoim komunikacie sieć Lidl.

Dodajmy, że godziny otwarcia wydłuża także polska sieć marketów Dino. W poniedziałek zakupy można tu robić do godz. 21, we wtorek – do godz. 23. Również do godz. 23 godziny otwarcia wydłużył we wtorek Kaufland, w poniedziałek z kolei markety tej sieci będą czynne do 23.30.

Co na ten temat sądzą nasi Czytelnicy? Ktoś się wybiera na zakupy w nocnych godzinach?