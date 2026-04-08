Kwietniowe uroczystości rocznicowe
Prezydent Elbląga Michał Missan wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Grażyną Kluge zapraszają na uroczystość upamiętnienia 16. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz 86. rocznicy Mordu Katyńskiego.
Uroczystość upamiętnienia 16. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej odbędzie się 10 kwietnia 2026 r. o godz. 9.00.
Miejsce: Kościół p.w. Wszystkich Świętych przy ul. Agrykola, Krzyż Katyński
Program:
- Msza św. w Kościele p.w. Wszystkich Świętych (godz. 9.00)
- przemarsz z Kościoła pod Krzyż Katyński ulicą Agrykola
- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
- przemówienia okolicznościowe,
- Apel pamięci i salwa honorowa,
- składanie kwiatów.
Uroczystość obchodów 86. Rocznicy Mordu Katyńskiego odbędzie się 13 kwietnia 2026 r. o godz. 12:00.
Miejsce: przy Krzyżu Katyńskim, Cmentarz przy ul. Agrykola,
Program:
- odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
- przemówienia okolicznościowe,
- Apel Pamięci i salwa honorowa,
- składanie kwiatów.
Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga