 Elbląg, Kwietniowe uroczystości rocznicowe
Prezydent Elbląga Michał Missan wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Grażyną Kluge zapraszają na uroczystość upamiętnienia 16. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej oraz 86. rocznicy Mordu Katyńskiego.

Uroczystość upamiętnienia 16. rocznicy Katastrofy Smoleńskiej odbędzie się 10 kwietnia 2026 r. o godz. 9.00.

Miejsce: Kościół p.w. Wszystkich Świętych przy ul. Agrykola, Krzyż Katyński

Program:

  • Msza św. w Kościele p.w. Wszystkich Świętych (godz. 9.00)
  • przemarsz z Kościoła pod Krzyż Katyński ulicą Agrykola
  • odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
  • przemówienia okolicznościowe,
  • Apel pamięci i salwa honorowa,
  • składanie kwiatów.

Uroczystość obchodów 86. Rocznicy Mordu Katyńskiego odbędzie się 13 kwietnia 2026 r. o godz. 12:00.

Miejsce: przy Krzyżu Katyńskim, Cmentarz przy ul. Agrykola,

Program:

  • odegranie hymnu państwowego Rzeczpospolitej Polskiej,
  • przemówienia okolicznościowe,
  • Apel Pamięci i salwa honorowa,
  • składanie kwiatów.

