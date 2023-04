Lasy sadzą lasy

Nadleśnictwo Elbląg w tym roku zaplanowało do posadzenia 420 tysięcy drzew w lasach znajdujących na Mierzei Wiślanej i Wysoczyzny Elbląskiej.

- Drzewa sadzone są wiosną i jesienią, czyli w okresie, kiedy gleba jest wilgotna, a temperatura powietrza nie jest zbyt wysoka. W takich warunkach młode drzewa najlepiej się przyjmują – tłumaczy Jan Piotrowski z Nadleśnictwa Elbląg. - Każdego roku w miejsce pozyskanych drzew sadzone są młode drzewa, na tym polega współczesna gospodarka leśna - nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach Europy czy Skandynawii. W Polsce trzymamy się zasady, w myśl której drzewa muszą zostać posadzone najpóźniej do 5 lat od momentu pozyskania drewna, na konkretnej powierzchni lasu. Naszym celem jest uzyskanie w przyszłości zdrowego lasu odpornego na czynniki zewnętrzne, jak chociażby zmiany klimatu. Aby to osiągnąć, sadzimy gatunki drzew odpowiednie do znajdującej się pod nimi gleby, czyli inaczej mówiąc przyszły las będzie zbliżony pod względem składu gatunkowego do lasu naturalnego. W wielu przypadkach gdzie jest to możliwe stosujemy też naturalne odnowienie lasu. Tak kształtujemy strukturę lasu, aby ilość światła i przestrzeni na dnie lasu pozwalała na wzrost młodego pokolenia z wysiewających się w lesie nasion - tłumaczy przedstawiciel nadleśnictwa.

W tym roku na wiosnę elbląscy leśnicy zaplanowali do posadzenia takie gatunki drzew jak dęby, buki, lipy, jawory, sosny, olchy, brzozy, świerki i czereśnie ptasie. W sumie ponad 280 tys. drzew we wszystkich leśnictwach Nadleśnictwa Elbląg. Na jesień pozostanie do posadzenia ok. 140 tys. Dębów, buków, jaworów i sosen.

Zdecydowana większość drzew sadzona jest przez profesjonalne zakłady świadczące usługi leśne, jednak zgłaszają się też do nadleśnictwa instytucje organizacje czy firmy zainteresowane sadzeniem drzew. W bieżącym roku drzewa sadzili między innymi żołnierze z 16 Pułku Logistycznego i członkowie Elbląskiego Klubu Rotary. W miniony poniedziałek obyło się sadzenie drzew z udziałem przedstawicieli lokalnych samorządów, służb, instytucji i organizacji w liczbie ponad 60 osób. W taki sposób wiosną posadzonych zostało w elbląskich lasach ponad 28 tys. drzew.