Liczby elbląskiej diecezji: Chrzty, komunie, małżeństwa...

Jak wyglądała elbląska diecezja w liczbach w 2024 r?. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego opublikował właśnie najnowszy raport „Kościół w liczbach”.

W elbląskiej diecezji w 2024 r. pracowało 269 księży diecezjalnych (o dwóch więcej niż w roku 2023). Diecezja dzieli się na 158 parafii (w tym 18 prowadzonych przez zakonników), w których posługiwało 260 kapłanów (zarówno przypisanych do diecezji jak i zakonnych), o trzech mniej niż w 2023 r. W diecezji naukę w seminarium uczyło się 12 alumnów, trzech mniej niż rok wcześniej. Warto też zwrócić uwagę, że diecezja jest w grupie, w której pracują alumni. Od trzech lat jest ich dwunastu.

Sakramenty

Rok 2024 był kolejnym rokiem, w którym spadła liczba chrztów. W ubiegłym roku ochrzczono 2794 osób, rok wcześniej – 3135. Przypomnijmy, że w 2019 r. (najstarsze dane) w diecezji elbląskiej odbyły się 4824 chrzty i od tej pory ta liczba spada.

Stabilnie wyglądają statystyki jeżeli chodzi o uroczystość pierwszej komunii świętej. W 2024 r. pierwszy raz do komunii przystąpiło 4202 dzieci, rok wcześniej było ich 4223. W porównaniu z 2019 r. odnotowano znaczny wzrost; wówczas pierwszy raz komunię św. przyjęło 2579 osób. Podobnie jest w przypadku bierzmowania. W diecezji elbląskiej zarówno w 2024 r. jak i w 2023 r. do sakramentu przystąpiło 3220 osób; w 2019 r. - 3239.

Ogromny spadek zaobserwowano w przypadku sakramentu małżeństwa. W 2024 r. przed ołtarzem przysięgało sobie 862 pary, rok wcześniej było to 1027 par; w 2019 r. - 1405.

Kto chodzi na mszą św. i przystępuje do komunii?

Z danych Instytutu wynika, że w 2024 r. w mszy św. uczestniczył co piąty wierny, który był do tego zobowiązany (20,76 proc.). W porównaniu do 2023 r. odnotowano lekki spadek, wówczas na mszy było obecnych 21,28 proc. Do komunii św. przystąpiło 10,75 proc. uprawnionych, w 2023 r. - 10,22 proc.

Kościół wiernych liczył podczas mszy świętych 13 października 2024 r.