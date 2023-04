Na remont poczekamy...

Jeden z naszych czytelników pyta o remont ulicy Elektrycznej. Jak się okazuje większe dziury są na ulicy Piławskiej, która stanowi swoiste przedłużenie ulicy Elektrycznej. Na remont jednak trzeba będzie poczekać.

Do redakcji wpłynął mail od jednego z czytelników zwracających uwagę na fatalny stan ulicy Elektrycznej. “...oprócz dziurawej drogi są też zapchane wszystkie studzienki odprowadzające wodę z ulicy co powoduje że w czasie deszczu ulica tonie :-) (...) a władze zarządu dróg mówią że do w najbliższych kilku latach nie mają pieniędzy na remont tej ulicy. tu nie wystarczy łatanie i układanie placków asfaltu, tą ulicę trzeba zrobić całą docelowo wraz z odwodnieniem i zapadniętymi chodnikami“ [pisownia oryginalna] - możemy przeczytać w mailu czytelnika.

Czytelnik przesłał nam też zdjęcia ukazujące dziury na ulicy Elektrycznej. Po przyjrzeniu się bliżej okazało się jednak, że największe dziury są na ulicy Piławskiej. Łatwo można się pomylić, gdyż ulica Elektryczna płynnie przechodzi w ul. Piławską. Jak się dowiedzieliśmy w ratuszu, jeżeli dojdzie do remontu, to będzie to remont obu tych dróg.

Obecnie jednak w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie ma zabezpieczonych środków na ten cel.

ul. Piławska (fot. czytelnika)

„Uwzględniając stan techniczny obu ulic i ich wzajemne powiązanie funkcjonalne zasadnym jest ujęcie obu ulic w jednym zadaniu inwestycyjnym z opracowaniem jednej dokumentacji projektowej oraz jednoczesnej realizacji. Departament Zarząd Dróg w pracach nad budżetem na kolejne lata będzie zgłaszał potrzebę ujęcia tej inwestycji w planach finansowych Gminy Miasta Elbląg. W przypadku zabezpieczenia środków podjęte zostaną działania w celu przygotowania dokumentacji projektowej, a następnie realizacji robót budowlanych. Na chwilę obecną nie możemy określić terminu realizacji tej inwestycji.

W kwestii dotyczącej szacunkowego kosztu remontu drogi ulicy Elektrycznej informujemy, iż zgodnie z aktualnymi cenami koszt kapitalnego remontu drogi to około 700,000 złotych podobnie jest w przypadku ulicy Piławskiej, której powierzchnia jest zbliżona do ulicy Elektrycznej.

Jednocześnie informujemy, że stan techniczny ulic, w tym ul. Elektrycznej i Piławskiej, jest pod bieżącym nadzorem pracowników tutejszego Departamentu i w miarę możliwości finansowych oraz potrzeb będą realizowane remonty cząstkowe w ramach bieżącego utrzymania dróg w okresie wiosennym (II kwartał 2023 roku).“ - informuje Łukasz Mierzejewski z biura prasowego elbląskiego ratusza.