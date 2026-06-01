Nowe i stare ceny w obiektach MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji wprowadza aktualizację cennika, która będzie obowiązywała od czerwca w Parku Wodnym Dolinka, a w pozostałych obiektach – od lipca. Ceny dla posiadaczy karty mieszkańca „wElblągu” i Elbląskiej Karty Dużej Rodziny zostaną na tym samym poziomie. W dalszym ciągu można będzie korzystać z licznych ulg, zniżek czy kart sportowych – informuje MOSiR.

Elblążanie posiadający kartę „wElblągu” lub Elbląską Kartę Dużej Rodziny, odwiedzając w tym sezonie Park Wodny Dolinka, mogą liczyć na dokładnie takie same stawki, jak w ubiegłym roku. Delikatnej podwyżce ulegną ceny dla elblążan, którzy nie posiadają kart oraz dla turystów – informuje MOSiR/

Ceny biletów w Parku Wodnym Dolinka z kartą „wElblągu” (czyli zgodne z ubiegłorocznym cennikiem):

Bilet ulgowy od poniedziałku do piątku – 19 zł; weekendy i święta – 25 zł

Bilet normalny od poniedziałku do piątku – 30 zł; weekendy i święta – 35 zł

Ceny biletów w Parku Wodnym Dolinka bez karty „wElblągu”:

Bilet ulgowy od poniedziałku do piątku – 25 zł; weekendy i święta – 35 zł

Bilet normalny od poniedziałku do piątku – 40 zł; weekendy i święta – 45 zł

Dzieci do lat 3 korzystają z obiektu bezpłatnie. Dodatkowo przewidywane są liczne ulgi m.in. dla rodzin z dziećmi, posiadaczy Elbląskiej Karty Dużej Rodziny, honorowych dawców krwi, osób z niepełnosprawnościami oraz wejścia grupowe. Istnieje również możliwość zakupu biletów popołudniowych w bardzo korzystnych cenach. Cały cennik korzystania z obiektu w okresie letnim dostępny jest na stronie mosir.elblag.eu.

Nie jest jeszcze znany termin otwarcia Parku Wodnego Dolinka w tym sezonie. Decyzja ma być ogłoszona w najbliższym czasie.

Kosmetyczne zmiany w cenach pozostałych obiektów

Aktualizacja cennika wynika m.in. z rosnących kosztów eksploatacji i utrzymania infrastruktury sportowej. W przypadku basenów krytych (CRW Dolinka oraz Kryta Pływalnia) cena wzrośnie od początku lipca o 1 zł przy bilecie normalnym i 50 gr przy bilecie ulgowym. Opłaty za korzystanie z sauny w CRW Dolinka zostają bez zmian – wyjaśnia MOSiR.

Ceny biletów na lodowisko Helena oraz tor Kalbar dla posiadaczy karty „wElblągu” i EKDR zostają takie same, natomiast dla osób bez kart wzrosną o 1 zł – zarówno bilet normalny, jak i ulgowy. - Warto tutaj wspomnieć, że elbląskie obiekty sportów zimowych są jednymi z najtańszych w całej Polsce – podkreśla MOSiR.

Ceny za wynajem obiektów lub ich części

Nieznacznie wzrosły ceny za wynajem komercyjny, jak i stawki dla klubów sportowych, które korzystają z obiektów MOSiR.

- Warto jednak podkreślić, że szkoły i placówki oświatowe, a także elbląskie kluby sportowe zwolnione są z opłat, dzięki czemu korzystają z większości obiektów bezpłatnie - informuje MOSiR/

Korzyści dla posiadaczy karty „wElblągu”

Wielu elblążan – ponad 10 tysięcy osób – wyrobiło już kartę „wElblągu”, która daje możliwość skorzystania z wielu zniżek. Jedna z ofert dotyczy karnetów MOSiR Elbląg, gdzie przewidziany jest dodatkowy, 10-procentowy bonus w kwocie doładowania. Ponadto ceny biletów wstępu na większość obiektów nie zmieniają się.

W obiektach MOSiR honorowane są karty sportowe: Multisport, Fit Profit, Medicover.

red. na podst. Informacji MOSiR