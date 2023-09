Nowy rok szkolny w cieniu polityki

- Dziękuję panie prezydencie, że mogę bezpiecznie i spokojnie przejeżdżać przez ten wiadukt i nie tylko – dziękował Gerhard Przybylski, prezes elbląskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego podczas miejskich uroczystości rozpoczynających nowy rok szkolny w Szkole Podstawowej nr 14. Znudzone dzieci wysłuchiwały przemówień kolejnych polityków. Zobacz zdjęcia.

- Najpierw posiedzimy w balonie, oni będą coś gadać. Potem pójdziemy do sali, pani będzie coś gadać. Potem dostaniemy plan lekcji – to słowa jednego z uczniów elbląskiej szkoły, który dziś rozpoczął kolejny w swoim krótkim życiu rok szkolny.

Miejskie uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego odbywały się w szkole podstawowej nr 14 na Zatorzu. Najpierw dyrektor szkoły Kazimiera Pierzyńska-Czujwid podziękowała prezydentowi Elbląga Witoldowi Wróblewskiemu za halę sportową przy szkole (przy okazji, tartan w hali jest już nierówny), budowę przedszkola, wiadukt, remont ul. Akacjowej. Potem głos zabrał Witold Wróblewski: - Szkoła nr 14 znana jest nie tylko z kształcenia uczniów, ale ma również wysokie wyniki w nauczaniu. Cieszę się, że na Zatorzu inwestycje, które zostały poczynione wpisały tę dzielnicę w miasto. Widzimy tu rozwój przedsiębiorczości, nowych deweloperów, mieszkania. Ta dzielnica przeżywa rozkwit, a jeszcze niedawno mówiło się, że jest to dzielnica zaniedbana, skąd ludzie raczej chcą wyjechać niż zostać – mówił prezydent Elbląga.

Robiący za tło rodzice i dzieci w ostatnich rzędach (w pierwszych siedzieli oficjele) z wyraźnym znudzeniem na twarzy czekali na koniec przemówień. A jeszcze trzeba było wysłuchać co do powiedzenia ma senator Jerzy Wcisła, posłanka Elżbieta Gelert, poseł Zbigniew Ziejewski, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Edward Pietrulewicz, przewodniczący elbląskiej Rady Miejskiej Antoni Czyżyk i inni.

- Dziękuję panie prezydencie, że mogę bezpiecznie i spokojnie przejeżdżać przez ten wiadukt i nie tylko – dziękował Gerhard Przybylski, prezes elbląskiego oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Życzę wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty by nie zapomnieli, że gdy będziecie szli do urny wyborczej, to bardzo proszę się przygotować. Ważnym elementem w demokracji jest wiedzieć, kto nie dopuścił do waszych podwyżek płacowych w tej kadencji.

W Elblągu rok szkolny rozpocznie niespełna 18 tysięcy uczniów. Na stronie internetowej kuratorium oświaty w Olsztynie możemy obecnie znaleźć osiem ogłoszeń z propozycją pracy dla nauczycieli w Elblągu. M. in. potrzebny jest polonista w SP nr 23 (na zastępstwo, 18 godzin), nauczyciel przedmiotów zawodowych z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (30 godzin, oligofrenopedagog w przedszkolu nr 15 (nauczyciel współpracujący, 20 godzin), psychologowie.