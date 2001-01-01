Odkryj domy podcieniowe. Europejskie Dni Dziedzictwa na Wysoczyźnie Elbląskiej

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza do odkrywania domów podcieniowych – znikających pereł regionalnej architektury. 20 września o godzinie 10 rozpocznie się spacer z przewodnikiem po Łęczu. Udział jest bezpłatny, lecz obowiązują zapisy. Zapraszamy do udziału!

Czym są Europejskie Dni Dziedzictwa?

To coroczne wydarzenie obchodzone we wrześniu, które zostało zapoczątkowane w 1985 roku podczas II Konferencji Rady Europy w Granadzie. Polska bierze udział w tym projekcie kulturalnym od 1993 roku. W ramach EDD organizowane są przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne dotyczące dziedzictwa kulturowego zarówno narodowego, regionalnego jak i lokalnego.

Temat przewodni tegorocznych wydarzeń brzmi: „W stronę architektury. Młode dziedzictwo” i zaprasza do przyjrzenia się obiektom architektury, które pretendują do roli nowego dziedzictwa kulturowego.



Spacer z przewodnikiem

20 września 2025 r. o godzinie 10.00 przy Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu (adres: Łęcze 40) rozpocznie się spacer z przewodnikiem, którego motywem przewodnim będą domy podcieniowe. Poprowadzi go Benita Kończak przewodniczka turystyczna po województwie warmińsko-mazurskim. Uczestnicy poznają genezę pojawienia się domów podcieniowych w naszym regionie a dzięki uprzejmości Właścicieli będzie można zajrzeć także do ich wnętrz. Spacer potrwa około 3 godzin a udział w nim jest bezpłatny. Po spacerze zapraszamy do Centrum Aktywności Lokalnej w Łęczu gdzie będzie możliwość zakupu ciast oraz kawy i herbaty od Koła Gospodyń Wiejskich w Łęczu.

Zapisy: wydarzenia@pkwe.warmia.mazury.pl

Organizator: Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej

Partnerzy: Koło Gospodyń Wiejskich w Łęczu, Sołectwo Łęcze