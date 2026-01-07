Orszak przeszedł przez Gronowo Elbląskie

6 stycznia przez Gronowo Elbląskie przeszedł Orszak Trzech Króli. Odbył się pod hasłem "Światło nadziei, które niesie pokój światu"

O godz. 14 po dziesięciu długich latach przerwy wyruszyliśmy we wspólnym orszaku spod stodolarni w Oleśnie i kolędując przeszliśmy na plac dożynkowy w Gronowie Elbląskim, gdzie znajdował się cel naszej wędrówki - nowonarodzone dzieciątko Jezus, wśród siana i mrozu. Tam wraz z Trzema Królami, mędrcami ze wschodu oddaliśmy pokłon Jezuskowi. Następnie przeszliśmy do dalszej części: śpiewu kolęd z akompaniamentem gitary. Wystąpili także organizatorzy całego wydarzenia, czyli nasza młodzież, bo to właśnie za ich sprawą odbył się ten cały orszak. Czekało na nas również mnóstwo gorącego i pysznego jedzenia, przygotowanego przez ludzi z wielkim sercem. Mamy nadzieję, że nasz orszak stanie się ponownie tradycją, która nie zaginie. Całe wydarzenie miało charakter religijny. Działaliśmy, aby zjednoczyć naszych mieszkańców, w czasach podziałów i niezgody. Dlatego same hasło tegorocznego orszaku brzmiało "Światło nadziei, które niesie pokój światu".