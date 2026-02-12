Oto oferty pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu przesyła cotygodniową informację na temat ofert pracy i naborów z lokalnego rynku pracy.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik, elektromechanik sprzętu AGD, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik pojazdów samochodowych/elektromechanik, mechanik samochodowy-wulkanizator, monter turbin/wirników, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, pomocnik montera, operator maszyn CNC/tokarz-frezer, tokarz (karuzelowy/NC/wirników), spawacz, wulkanizator, młodszy operator oczyszczalni ścieków, monter instalacji sanitarnych, monter okien PCV;

STOLARSKIEJ: kierownik produkcji-branża meblowa, lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, magazynier, montażysta mebli, operator CNC (5 osiowe), operator okleiniarki, pilarz piły panelowej, stolarz, szlifierz meblowy, tapicer meblowy, technolog produkcji mebli, pomocnik montażysty mebli na wymiar, stolarz- majsterkowicz;

BUDOWLANEJ: cieśla, kierowca-brukarz, monter sieci i instalacji, murarz, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI:, księgowy/wa (samodzielne stanowisko), osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, pracownik biurowy, zootechnik oceny, doradca ds. zatrudnienia, inspektor BHP, pracownik ds. wód deszczowych i roztopowych, pracownik socjalny, specjalista/ podinspektor ds. administracyjnych i budżetu;

PEDAGOGICZNEJ: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel przyrody, nauczyciel fizyki, nauczyciel języka polskiego, nauczyciel geografii, pedagog specjalny;

USŁUGOWEJ: opiekun/ka PCK, przedstawiciel handlowy;

INNE: handlowiec-manager, kierowca kat. C+E, kierowca kat. B, krojcza/czy, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik gospodarczy, szwacz/ka maszynowa, sprzątaczka/ pracownik utrzymania czystości, konserwator, magazynier- sprzedawca;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie):

pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe), salowa, specjalista ds. logistyki, operator maszyn pralniczych;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ZAPRASZA DO SKŁADANIA:

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU.

Przyjmowanie wniosków o organizację staży odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376716, 552376758, 552376759 w pok. 104, I piętro urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków o organizację prac interwencyjnych odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376791 w pok. 8, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl

WNIOSKÓW O FINANSOWANIE SZKOLENIA INDYWIDUALNEGO

Projekt jest finansowany ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim (IV)". #FunduszeEuropejskie, #FunduszeEU. Przyjmowanie wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym, do wyczerpania środków finansowych. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 552376732 w pok. 13, parter urzędu lub na stronie internetowej elblag.praca.gov.pl