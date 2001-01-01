Parada traktorów i siatkarski turniej

Stegny koło Pasłęka zapraszają 6 września na sportowe święto – charytatywny Dożynkowy Międzysołecki Turniej Siatkarski. Impreza rozpocznie się o godz. 16 od parady traktorów, do której dołączą motocykliści z Pasłęckiej Grupy Motocyklowej.

W programie wydarzenia przewidziano m.in.:mecz siatkarski o Puchar Sołtysa pomiędzy drużynami Stegny iBurdajny, dmuchaniec z Burdajn oraz animacje pasłęckiego MOSiR-u dla najmłodszych. Będzie także stoisko z domowymi wypiekami i potrawami przygotowanymi przez mieszkańców. Wstęp na imprezę jest wolny, a dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na rozwój sołectwa i organizację kolejnych wydarzeń.

- Wydarzenie ma na celu integrację mieszkańców, propagowanie idei współpracy między sołectwami, promocję gminy Pasłęk i wsi Stegny, a także szerzenie lokalnych tradycji i aktywizację społeczności. Towarzyszyć mu będzie również zbiórka charytatywna dla ciężko chorego mieszkańca wsi Stegny, co dodatkowo podkreśla społeczny wymiar przedsięwzięcia i solidarność mieszkańców. Podczas turnieju odbędzie się również aukcja piłki do siatkówki z podpisami pierwszego składu drużyny Indykpol AZS Olsztyn, przekazaną przez starostę elbląskiego Maciej Romanowskiego. Dochód z aukcji zasili zbiórkę charytatywną – informuje organizatorzy. - Turniej stanowi kontynuację działań Sołectwa Stegny na rzecz aktywizacji mieszkańców, umacniania więzi oraz pielęgnowania lokalnych rolniczych i historycznych tradycji. Ma on również zachęcić gości do poznania okolicy oraz walorów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych Sołectwa Stegny. Patronat nad wydarzeniem objęli starosta powiatu elbląskiego i burmistrza Pasłęka. Organizatorów wspierają liczni sponsorzy.



Więcej informacji o wydarzeniu znajdziecie na profilu Sołectwa Stegny.