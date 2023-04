Pętla Żuławska przed sezonem

- Udostępnienie dla turystyki wodnej rzeki Tugi oraz powrót opłat na korzystanie ze śluz - to niejedyne zmiany, które czekają wodniaków w nadchodzącym sezonie żeglarskim. W Nowym Dworze Gdańskiej środowisko wodniackie spotkało się na naradzie nawigacyjnej.

Pętla Żuławska to sieć szlaków wodnych w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Główne rzeki to Wisła, Nogat i Szkarpawa, ale przystanie Pętli funkcjonują także na mniejszych rzekach regionu. W tym roku na akwenach dojdzie do kilku istotnych zmian.

W ostatnich dniach kwietnia ma zostać otwarty tor wodny na Zalewie Wiślanym od śluzy „Nowy Świat“ do ujścia rzeki Elbląg. Tor będzie oznakowany, będzie miał długość około 10 kilometrów o głębokości ok. 5 metrów. Wodniacy zwrócili też uwagę na konieczność wyremontowania „Stawy Gdańsk“ - ważnego znaku nawigacyjnego.. Na to jednak brakuje pieniędzy.

fot. Mikołaj Sobczak

Trwają prace nad tym, aby wprowadzić rzekę Pasłękę do wykazu wodnych dróg śródlądowych. Urzędnicy zapewniali, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Do turystyki udostępniono też prawie 11 kilometrów rzeki Tugi.

Niestety, w tym sezonie wróciła odpłatność za korzystanie ze śluz i pochylni. W przypadku małych statków (do 15 ton lub zabierających do 12 pasażerów) lub przeznaczonych do rekreacji i turystyki opłata wynosi 8,20 zł (w godzinach 7 - 21) i 16,60 (w godzinach 21 - 7). W przypadku kajaków kwota ta wynosi odpowiednio 4,70 zł i 9,50 zł. Wyjątkiem jest śluza „Nowy Świat“ (Kanał Żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną), z której korzystanie nadal będzie bezpłatne.

Podczas spotkania poruszano rozmaite tematy, które ułatwią turystykę wodna w naszym regionie. Od drobiazgów typu przycinanie gałęzi na torami wodnymi, poprzez umiejscowienie znaków, działania wrót sztormowych na Tudze, korzystania ze skuterów, do funkcjonowania śluz i pochylni.