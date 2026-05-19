Późny start? Nie - bogate życie! Zapraszamy na wystawę pełną kolorów i radości

Serdecznie zapraszamy na wyjątkową wystawę – debiuty malarskie słuchaczy i słuchaczek elbląskiego UTWiON. To nie tylko prezentacja prac, ale przede wszystkim święto pasji, odwagi i radości tworzenia.

Nasi początkujący artyści i artystki udowadniają że talent można odkryć w każdym wieku a pierwsze kroki na malarskiej ścieżce potrafią być zachwycające.

Przyjdźcie i zobaczcie jak inspirująca może być sztuka wolna od rutyny. Sekcje malarstwa na Uniwersytecie III Wieku i Osób Niepełnosprawnych w Elblągu prowadzi od wielu lat malarka elbląska Katarzyna Smeja-Skulimowska.

Wernisaż odbędzie się w Ratuszu Staromiejskim 29 maja 2026 r. o godz. 17 wystawa potrwa do 9 czerwca 2026 r .

