Przez miasto dla życia zdrowia

Ulicami Elbląga 18 października przeszedł po raz kolejny Marsz Zdrowia pod hasłem "Kocham Cię życie". - Żeby życie było długie i szczęśliwe, trzeba sobie wdrukować w mózg, że trzeba regularnie badać swoje zdrowie - mówiła przed rozpoczęciem marszu Danuta Tchorowska, prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Amazonek. Wkrótce więcej zdjęć z wydarzenia.

Najczęstszym nowotworem wśród kobiet jest rak piersi. Uczestniczki i uczestnicy marszu co roku (i na co dzień) mówią o tym głośno i zachęcają do badań.

- Dlaczego tu jesteśmy? Taką akcję trzeba propagować, trzeba kobiety namawiać do profilaktyki - mówi Nina Godziuk. - Przede wszystkim do profilaktyki, bo jak już jest chora, to musi się leczyć. Ostatnio widziałam w telewizji wywiad, w którym onkolog mówił, że dzięki Amazonkom ta świadomość jest coraz bardziej widoczna w Polsce. Tych ruchów jest w Polsce mnóstwo i dzięki nim oraz mediom, które Amazonek słuchają, ta świadomość jest duża. Są kobiety, które w ogóle nie wiedzą, kto to jest Amazonka, może to ta co na koniu jeździ i strzela z łuku? Czemu nie, my też strzelałyśmy, bo byłyśmy na spartakiadach. W tym roku w Poznaniu na ogólnopolskiej spartakiadzie wywalczyłyśmy pierwsze miejsce na smoczych łodziach. Dzięki temu, że się leczymy, że to leczenie jest w miarę skuteczne., uczestniczymy w różnych akcjach, zdobywamy medale, jest o nas głośno. Co tu dużo gadać? Trzeba chodzić do lekarza, prowadzić profilaktykę - podkreśla.

Fot. Anna Dembińska

Zdaniem naszej rozmówczyni badań nie należy się bać, bo problem może dotyczyć każdego.

- Zachorowałam w 98 roku, byłam operowana na zwykłej chirurgii, nie na żadnych onkologicznych i dzięki Bogu jakoś tak lekarze o mnie zadbali. Sama jestem ze służby zdrowia (dziś nasza rozmówczyni pracuje jako diagnosta laboratoryjny - red.) , a kiedyś nie wiedziałam, co to rak. O tym się słyszało, o koleżance koleżanki, ale teraz to już dotyka nas samych. Trzeba brać pod uwagę, że mnie też może to dotyczyć. Chorują kobiety w każdym wieku - stwierdza nasza rozmówczyni. - Rak piersi dotyka też panów, zachęcamy do badania także mężczyzn. Jest teraz program 20+ (ministerialny program Moje Zdrowie - red.), warto zapisać się do niego i badać - dodaje.

- Nie jesteśmy Amazonkami, ale wspomagamy dziewczyny - mówią nasze kolejne rozmówczyni . - Ten dzień jest wyjątkowy. Zaangażowałyśmy się, bo mamy koleżanki, których ten problem dotyczy i chcemy im pomagać, a także żeby każda kobieta wiedziała, że trzeba się badać. Ważne w tym wszystkim są też relacje i bycie razem. To jest bardzo potrzeba pomoc - mówią Renata Krzyczkowska ze stowarzyszenia Nasza Zawada i Elżbieta Ziętkowska, przewodnicząca klubu seniora Nad Jarem.

Podczas marszu młodzież z elbląskich szkół prezentowała hasła promujące marsz. Wszystkie wezmą udział w konkursie, który będzie się odbywał na stronie portEl.pl Jego uczestnicy będą głosować do 7 listopada na najlepsze hasło. Trzy najlepsze otrzymają w nagrodę statuetki, a uczniowie – nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Więcej szczegółów na temat konkursu wkrótce na portEl.pl, który jest patronem medialnym wydarzenia.