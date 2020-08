Remontują zabytkowy dworzec w Tolkmicku

Trwa remont zabytkowego dworca kolejowego w Tolkmicku. - Jeszcze w tym roku chcielibyśmy zakończyć renowację elewacji budynku - mówi inwestor Adam Stankiewicz, który w 2017 roku kupił zabytek od gminy Tolkmicko.

Zabytkowy dworzec w Tolkmicku przy ul. Morskiej 4 gmina sprzedała osobie prywatnej w 2017 roku. Nieużytkowany od lat budynek (ostatni pociąg pasażerski zatrzymał się tutaj 7 lipca 2013 roku) niszczał, na remont władze gminy nie miały pieniędzy. Obecnie trwają prace przy renowacji elewacji zabytku.

- Jeszcze w tym roku planujemy je zakończyć. Remont budynku jest bardzo skomplikowaną i kosztowną sprawą, wszystko odbywa się oczywiście pod okiem konserwatora zabytków. Skąd pomysł na kupno tolkmickiego dworca? Często przejeżdżam obok cegielni w Kadynach, z tego zabytku już niewiele niestety pozostało. Nie chciałem, aby taki los podzielił również dworzec w Tolkmicku. Cieszę się, że uda mi się go uratować – mówi Adam Stankiewicz, inwestor, mieszkaniec Tolkmicka.

Prace remontowe budynku dworca potrwają jeszcze około dwóch lat. - Ostateczna decyzja, jakie będzie przeznaczenie budynku dworca po remoncie, jeszcze nie zapadła. Jednym z pomysłów jest utworzenie tutaj lokalnego browaru. Tymczasem chcielibyśmy go wyremontować, „ogarnąć” jego otoczenie i oświetlić budynek z zewnątrz, by cieszył oko turystów – mówi Adam Stankiewicz.

Dworzec kolejowy w Tolkmicku do rejestru zabytków wpisano w 1995 roku. Jego historia jest związana z linią Kolei Nadzalewowej, którą wybudowano w latach 1897–1899. W zamyśle niemieckich projektantów miała ona połączyć Elbląg z Królewcem. W maju 1899 roku ukończono budowę odcinka z Elbląga do Fromborka, a we wrześniu oddano do użytku odcinek łączący Frombork z Braniewem. Dworzec jest częściowo podpiwniczony, ma rozbudowaną bryłę z dominującą wieżyczką, przykrytą czterospadowym dachem z dachówką ceramiczną. Budynek dworca jest połączony z budynkiem spedycji. O dekoracyjności elewacji budynku dworca stanowią głównie ryglowe elementy konstrukcyjne. Uzupełnią je ceglane, łukowe zwieńczenia otworów okiennych, ozdobnie oszalowane szczyty, gzymsy, blendy i drewniany balkon. Wnętrza dworca są częściowo wtórnie przebudowane. W poziomie parteru mieści się poczekalnia, kasa, pomieszczenie dyżurnego z nastawnią, a na wyższej kondygnacji mieszkania pracowników. Oryginalne wyposażenie zachowane jest fragmentarycznie, w tym m.in.: posadzki ceramiczne (romboidalne, czarno-ugrowe) oraz stolarka okienna i drzwiowa, a także drewniane schody klatki schodowej. W 1989 r. przeprowadzono remont budynku dworca. Regularny ruch pociągów osobowych na trasie nadzalewowej został zawieszony 1 kwietnia 2006 roku. Od tego czasu kursowały tu tylko pociągi specjalne i towarowe. Jeszcze w latach 2010 i 2011 wznowiono, staraniem Pomorskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznych, na czas wakacji, w soboty i niedziele kursy z Grudziądza i Elbląg do Braniewa, zatrzymujące się na tej stacji.