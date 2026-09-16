Rodzinny Festyn w Bażantarni – moc atrakcji i zabawy

To będzie promocja zdrowego stylu życia w otoczeniu leśnej natury, aktywności na świeżym powietrzu, a także okazja do integracji. Już w najbliższą sobotę (19 września) na polanie z wiatami w Bażantarni odbędzie się Festyn Rodzinny, realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg 2025/2026.

Festyn Rodzinny w Bażantarni odbędzie się w godz. 13:00-18:00. Wszyscy chętni przez pięć godzin będą mogli tutaj spędzić aktywnie czas. Na dzieci będzie czekał prawdziwy raj pełen dmuchańców, różnorodnych animacji, gier i animacji – za darmo.

W strefie dmuchanych atrakcji będzie się można bawić na całego. Do dyspozycji najmłodszych będą m.in.: zjeżdżalnia, emocjonujący tor przeszkód, Zygzak, Panda, Lew oraz Korsarz. Wykwalifikowani animatorzy poprowadzą angażujące animacje, gry i zabawy. Dzieci będą mogły sprawdzić swoje umiejętności w różnorodnych wyzwaniach, takich jak m.in. zakręcony ziemniak, strzelanie z pistoletów NERF do celu czy precyzyjne łowienie rybek.

Na chętnych będzie czekała również strefa urody i metamorfoz, czyli malowanie twarzy, kolorowe tatuaże i zaplatanie warkoczyków. Będzie również modelowanie balonów.

Festyn Rodzinny w Bażantarni to idealny pomysł na sobotni wypoczynek dla całych rodzin. Za udział w konkursach będą czekały drobne nagrody (uwaga, ilość ograniczona).

Organizatorzy zapewniają niesamowite wrażenia, masa radości oraz zabawa na łonie natury.

Festyn Rodzinny w Bażantarni organizowanych jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg.