Rowerowy raport pełnomocnika

Nowe odcinki dróg rowerowych i spadek zainteresowania kartami rowerowymi. Marek Kamm, pełnomocnik prezydenta Elbląga ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego pieszego przedstawił sprawozdanie z pierwszego roku działalności na tym stanowisku.

W sierpniu ubiegłego roku Marek Kamm został pełnomocnikiem prezydenta ds. koordynacji i rozwoju ruchu rowerowego pieszego. Do jego zadań należy koordynowanie i monitorowanie działalności komórek organizacyjnych urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych w zakresie planowania przygotowania i realizacji inwestycji oraz podejmowania innych przedsięwzięć oraz koordynowanie projektów i działań mających wpływ na rozwój ruchu rowerowego, pieszego oraz dróg rowerowych.

Dziś (30 października) podczas posiedzenia Komisji Promocji Miasta i Spraw Samorządowych przedstawił sprawozdanie z pierwszego roku swojej działalności. Co z niego wynika?

W tym roku zakończy się wieloletni nieformalny program finansowany m.in. z Budżetu Obywatelskiego budowy ścieżki rowerowej wzdłuż al. Grunwaldzkiej. Nowa ścieżka połączy centrum miasta z granicą z Gronowem Górnym. Dodatkowo pojawiły się kolejne stojaki na rowery (razem w Elblągu jest już ok 500 taki urządzeń) i podpórki ułatwiające postój i ruszanie na skrzyżowaniach. Wprowadzono kontraruch (wprowadzenie dwustronnego ruchu rowerowego na ulicach jednokierunkowych dla samochodów) na ul. Prusa, Kolejowej i Kręgielnej oraz uzupełniono oznakowanie przy ul. Teatralnej.

Jak stwierdził Marek Kamm, drugą kategorią jego działań są tzw. inicjatywy miękkie. Zostały zorganizowane warsztaty rowerowe dla młodzieży i dorosłych, Miejskie Wycieczki Rowerowe, rowerowy 8 marca, projekt „rower cargo dla samorządów”, rowerowy piątek oraz Europejski Tydzień Mobilności.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na projekt roweru cargo. W planach było wprowadzenie miejskiego programu dopłat dla tego typu rowerów.

- Miałem nadzieję, że wejdzie w życie program ochrony środowiska i gospodarki wodnej dofinansowania zakupu rowerów elektrycznych i cargo – mówił Marek Kamm. - Z różnych względów przede wszystkich budżetowych ten program nie wszedł w życie.

W styczniu tego roku rowery cargo były testowane w Elblągu. Koszt takiego roweru to ok. 15 tys. zł, planowane dofinansowanie miało wynieść ok 4,5 tys. zł.

Drugą ważną sprawą poruszoną przez Marka Kamma jest... spadek popularności zdobywania karty rowerowej przez uczniów klas czwartych szkół podstawowych.