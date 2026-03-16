Ruszyły zapisy na VII Elbląski Bieg i Marsz Nadziei

17 maja w Bażantarni odbędzie się siódma już edycja Elbląskiego Biegu i Marszu Nadziei. Dochód z tego wydarzenia jest przeznaczony na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Zapisy właśnie ruszyły!

Bieg i Marsz Nadziei to charytatywne wydarzenie, które wpisało się na stałe w kalendarz miejskich imprez. Co roku przyciąga uczestników, którzy nie tylko chcą rywalizować na trasie, ale także włączyć się w akcję na rzecz Hospicjum Elbląskiego. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na wsparcie działalności hospicjum, które każdego dnia niesie pomoc tym, którzy jej najbardziej potrzebują.

Oprócz głównych biegów na 5 i 10 kilometrów, organizatorzy przygotowali także marsz na dystansie 3 km, który poprowadzi uczestników na Górę Chrobrego – jedno z najbardziej malowniczych miejsc w Bażantarni. Natomiast dla dzieci przygotowano bieg terenowy, który na pewno dostarczy najmłodszym niezapomnianych wrażeń.

Zapisy na VII Elbląski Bieg i Marsz Nadziei, który został objęty patronatem honorowym prezydenta Elbląga, właśnie ruszyły i potrwają do 12 maja poprzez stronę elektronicznezapisy.pl Wpisowe wynosi 70 zł dla osób powyżej 12. roku życia i 35 zł dla dzieci do 12. roku życia.

Każdy uczestnik wydarzenia otrzyma pakiet startowy, w skład którego wchodzi koszulka, medal oraz posiłek na mecie. Ponadto 6 najszybszych kobiet oraz mężczyzn na dystansach 5 i 10 kilometrów otrzyma pamiątkowe statuetki.

Bieg Nadziei to nie tylko sport, ale i wyjątkowa akcja, która na stałe wpisała się w program „Pól Nadziei”. Od 2004 roku w Elblągu realizowana jest ta inicjatywa, której celem jest zbieranie funduszy na rzecz osób przewlekle i nieuleczalnie chorych. Żonkil, który jest symbolem tej akcji, przypomina nam o nadziei, która może zmienić świat. Żonkilowe Pola Nadziei ruszą w tym roku na początku kwietnia. O szczegółach będziemy informować na portElu.

