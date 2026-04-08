Seniorze, bądź świadomy swoich praw! Szkolenie dla seniorów w CSE Światowid

22 kwietnia w Centrum Spotkań Europejskich Światowid odbędzie się kolejne spotkanie w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Seniorze, bądź świadomy swoich praw!”. Wydarzenie organizowane jest we współpracy z Pomorska Izba Adwokacka w Gdańsku i odbywa się w ramach Klub Aktywnego Seniora „Światowid”. Inicjatywa skierowana jest do osób starszych, które chcą rozwijać swoje kompetencje i świadomie podejmować decyzje, zwłaszcza w obszarze prawa rodzinnego.

Najbliższe szkolenie poświęcone będzie zagadnieniu „Senior w rodzinie”. To temat szczególnie istotny, ponieważ relacje rodzinne oraz kwestie prawne z nimi związane mają bezpośredni wpływ na poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji i komfort życia seniorów.

Podczas spotkania uczestnicy będą mogli zapoznać się z praktycznymi aspektami prawa rodzinnego. W przystępny sposób omówione zostaną m.in. zagadnienia dotyczące alimentów – zarówno w kontekście możliwości ich uzyskania przez seniora, jak i ewentualnego obowiązku ich płacenia. Poruszone zostaną również kwestie kontaktów dziadków z wnukami oraz możliwości ich uregulowania w sytuacjach konfliktowych.

Organizatorzy przewidzieli także omówienie tematów związanych z rozwodem i separacją wśród osób starszych, które – jak pokazuje praktyka – coraz częściej dotyczą również tej grupy społecznej. Uczestnicy dowiedzą się także, jak wygląda podział majątku oraz w jaki sposób można zabezpieczyć swoje interesy w takich sytuacjach.

Szkolenie poprowadzi Katarzyna Kurgan – doświadczona adwokat, która specjalizuje się w prawie rodzinnym i znana jest z przystępnego sposobu przekazywania wiedzy. Spotkanie będzie miało charakter otwarty i interaktywny – uczestnicy będą mogli zadawać pytania oraz konsultować swoje wątpliwości.

Wydarzenie odbędzie się 22 kwietnia 2026 roku w godzinach 10:00–11:30 w Galerii Nobilis CSE Światowid. Udział w szkoleniu jest bezpłatny, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne pod numerem 55 611 20 59.

Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma na celu zwiększanie świadomości prawnej seniorów, co przekłada się na ich większe bezpieczeństwo i pewność w codziennym funkcjonowaniu. Udział w spotkaniu to nie tylko okazja do zdobycia rzetelnej wiedzy, ale także możliwość rozwiania wątpliwości i uzyskania praktycznych wskazówek.

Świadomość prawna pozwala lepiej chronić swoje interesy, podejmować świadome decyzje oraz unikać nieporozumień i konfliktów rodzinnych. Organizatorzy zachęcają do udziału wszystkich seniorów oraz osoby, którym zależy na ich bezpieczeństwie i dobrostanie.