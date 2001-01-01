Sierpień 1980 na dużym ekranie

W najbliższą sobotę w kinie „Światowid” zorganizowany zostanie seans specjalny popularnego cyklu filmowego „Elbląg na dużym ekranie” poświęcony wydarzeniom z sierpnia 1980 r. Gośćmi seansu będą bohaterowie Sierpnia, a tematem – rola Elbląga w tworzeniu ruchu „Solidarność”.

W sierpniu 1980 roku strajkował nie tylko Gdańsk, również Elbląg i wiele zakładów z regionu. 18 sierpnia w mieście stanęły największe zakłady pracy, a w 67 przedsiębiorstwach powołano komitety strajkowe. Choć załoga największej fabryki – „Zamechu” – nie przystąpiła do Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego, to elbląski MKS jako pierwszy spoza Wybrzeża zarejestrował się w Stoczni Gdańskiej, wzmacniając morale strajkujących stoczniowców. Szczyt protestów w Elblągu przypadł na 28 sierpnia, a mimo stopniowego wygaszania akcji, solidarność z Gdańskiem pozwoliła doprowadzić do zwycięskiego finału – powstania NSZZ „Solidarność” również w Elblągu i regionie.

Gośćmi seansu będą bohaterowie tamtych wydarzeń: Ryszard Kalinowski, przewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Elblągu w sierpniu 1980 r. i zastępca Lecha Wałęsy w MKS w Gdańsku oraz Tadeusz Chmielewski – pierwszy przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” z 1981 r. O roli Elbląga w wydarzeniach sierpniowych 1980 r. opowie dr Arkadiusz Kazański z IPN Oddział w Gdańsku. A na ekranie wyświetlone zostaną filmy z tamtego okresu z Elbląga – „W obronie godności” oraz Gdańska – „Ludzie w cieniu tablic”.

Organizatorami seansu są: CSE Światowid, Elbląskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych, IPN Oddział w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne w Elblągu. Film pt.: „Ludzie w cieniu tablic” wyświetlony zostanie dzięki uprzejmości Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Początek w sobotę, 30 sierpnia o godz. 16:30. Wstęp wolny.