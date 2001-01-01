Sjesta w parku Modrzewie na zakończenie wakacji

W sobotę (30 sierpnia) po południu w parku Modrzewie odbędzie się ostatnia w te wakacje Sjesta w parku Modrzewie. Organizatorzy zapraszają w godz. 14-18.

Na dużej polanie w parku Modrzewie będzie czekało mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, tak aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu. Sjesta odbędzie się w godz. 14:00-18:00 i to dobry pomysł, by aktywnie spędzić ostatnie godziny tegorocznych wakacji.

W programie Sjesty w parku Modrzewie znajdą się m.in.:

dmuchane szaleństwo: zjeżdżalnia i plac zabaw dla najmłodszych, gwarantujące mnóstwo śmiechu i energii;

strefa animacji dla dzieci, czyli kreatywne zabawy i zajęcia prowadzone przez doświadczonych animatorów;

bańki mydlane, które zachwycą zarówno dzieci, jak i dorosłych;

strefa gier sportowych, czyli popularne gry plenerowe takie jak Molkky i CornHole, idealne do rywalizacji w gronie przyjaciół i rodziny;

plenerowe warcaby, czyli doskonała na chwilę strategicznego myślenia;

strefa Robin Hood.

Z tych wszystkich atrakcji będzie można skorzystać bezpłatnie. Sjesta w Parku Modrzewie to doskonała okazja, by oderwać się od codziennych obowiązków, spędzić czas z bliskimi i cieszyć się urokami lata w pięknej scenerii Parku Modrzewie. Do zobaczenia na dużej polanie w Parku Modrzewie.

Sjesta w Parku Modrzewie realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Elbląg.