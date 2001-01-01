Słoneczna rozjaśniła przejście (aktualizacja)

– Dotychczasowe przejście na ulicy Słonecznej zostało zlikwidowane przez trwająca budowę, zostało utworzone tymczasowe, jednak niewidoczne. To zamazane żółte linie na drodze i znak w krzakach przykryty materiałami budowlanymi. Z punktu widzenia kierowcy nie ma możliwości, aby zobaczyć ten znak. Często także auta parkują na tymczasowym przejściu – podkreśla nasza Czytelniczka prosząc o interwencję w tej sprawie.

Elblążanka dodaje, że w bliskiej odległości znajdują się placówki edukacyjne.

- Niedługo tu dojdzie do tragedii, bo kierowcy nie myślą nawet zwolnić. Czy ktoś mógłby się tym w końcu zająć? – pyta.

Byliśmy na miejscu i przejście rzeczywiście było mało widoczne. Czy inwestor został zobowiązany do wyznaczenia tymczasowego przejścia? Czy możliwe jest podjęcie w tej sprawie działań np. przez odpowiedni departament? Te pytania wysłaliśmy w połowie września do biura prasowego UM w Elblągu.

Na odpowiedzi czekamy, tymczasem dziś (2 października) zobaczyliśmy, że na Słonecznej wymalowywane jest "świeże" przejście dla pieszych. Zdjęcie główne artykułu wykonano dzisiaj, dołączamy również przesłaną nam wcześniej fotografię tego miejsca.

Aktualizacja, godz. 14:40

- Uwagi przekierowaliśmy do inwestora realizującego inwestycję mieszkaniową przy skrzyżowaniu, został zobowiązany do odtworzenia oznakowania. Zapewnił, że do końca tygodnia zostanie zrealizowane - przekazała nam Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga.