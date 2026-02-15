"Załoga odlewni zwróciła się z apelem" (Głos z przeszłości, odc. 234)

- Elbląska Spółdzielnia Spożywców rozpoczęła sprzedaż ziemniaków na zgłoszone zapotrzebowania zakładów pracy, stołówek, zakładów zbiorowego żywienia i pracowników - pisała prasa w 1950 roku. O czym jeszcze?

Załoga odlewni na pomoc dla ludności Korei

"Pracownicy odlewni Zakładów Mechanicznych im. gen. Świerczewskiego postanowili przedłużyć pracę tygodniowo o jedną godzinę, a uzyskany stąd zarobek przekazać na fundusz pomocy dla ofiar amerykańskich bombardowań na Korei. Równocześnie załoga odlewni zwróciła się z apelem do pracowników innych wytwórni zakładów o podjęcie podobnych zobowiązań".

Otwarcie świetlicy w Oleśnie

"W spółdzielni produkcyjnej Oleśno gminy Godkowo otwarta została świetlica gromadzka. W programie artystycznym na zakończenie akademii okolicznościowej wzięły udział zespoły baletowe i mała orkiestra Miejskiego Domu Kultury w Elblągu".

Nowe Koło Ligi Kobiet

"Kobiety zatrudnione w sądzie i prokuraturze założyły koło Ligi Kobiet. Na przewodnicząca wybrano ob. Arczewską".

ESS rozpoczęła sprzedaż ziemniaków

"Elbląska Spółdzielnia Spożywców rozpoczęła sprzedaż ziemniaków na zgłoszone zapotrzebowania zakładów pracy, stołówek, zakładów zbiorowego żywienia i pracowników. Cena ziemniaków wynosi 925 zł za sto kg przy zakupach na ponad jedną tonę, 965 zł przy zakupach od 50 kg do 1000 kg i 12 zł za jeden kg w sprzedaży detalicznej w sklepach spółdzielni".

Teatr

"Wczoraj i przedwczoraj, godz. 19.30".

