Zaatakował nożem w parku. Twierdzi, że się bronił

Prokuratura skierowała do elbląskiego sądu akt oskarżenia przeciwko 17-letniemu Gracjanowi R., któremu zarzuca zaatakowanie nożem dwóch innych nastolatków. Do zdarzenia doszło w ubiegłym roku w Pasłęku. Oskarżony twierdzi, że działał w obronie własnej.

Do zdarzenia z użyciem noża doszło 5 września 2025 r. w parku miejskim przy ul. Bohaterów Westerplatte w Pasłęku. 17-letni Gracjan R. miał zaatakować nożem dwóch innych nastolatków, poważnie ich raniąc. Prokuratura wylicza, że jednemu z nich zadał co najmniej osiem ran kłutych w w okolicy klatki piersiowej, szyi, głowy, drugi również doznał poważnych obrażeń. Okazuje się także, że podejrzany miał dzień wcześniej grozić nożem jednemu z poszkodowanych.

- Przesłuchany w charakterze podejrzanego Gracjan R., na etapie całego postępowania przygotowawczego nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. W złożonych wyjaśnieniach podał , że to on został zaatakowany i jedynie się bronił , w tym „ na oślep ” uderzając nożem, działał w stanie wzburzenia – informuje Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Gracjanowi R. grozi od 3 do 20 lat więzienia. Przebywa w areszcie, który został mu na razie przedłużony do 4 marca.