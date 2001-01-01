Szczepienia w aptekach

Wrzesień i październik to czas, kiedy rozpoczyna się okres infekcyjny. Przed nami trudny sezon, będziemy się zmagać z chorobami takimi jak RSV, grypa i COVID-19. To odpowiedni moment na zaszczepienie się, a co za tym idzie realne zmniejszenie ryzyka ciężkich infekcji i ich poważnych powikłań. Ze szczepienia skorzystać można zarówno w POZ , jak i w aptece.

Właśnie teraz roku lista szczepień możliwych do wykonania w aptekach została znacznie rozszerzona. Obejmuje ona m.in.: COVID-19, grypę (sezon jesienno-zimowy), kleszczowe zapalenie mózgu, błonicę, tężec, krztusiec, HPV, pneumokoki, półpaśca, odrę, świnkę, różyczkę, polio (poliomyelitis), WZW A i B oraz RSV. Część z tych szczepionek jest bezpłatna, pozostałe są częściowo finansowane ze środków publicznych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

– Aktualnie w naszym regionie pacjentów szczepią farmaceuci z 42 warmińsko-mazurskich aptek. Listę aptek z adresami znajdziemy na stronie internetowej pod linkiem: https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zaszczep-sie-w-aptece . Wciąż otrzymujemy nowe wnioski na umowy i na bieżąco je rozpatrujemy, dlatego warto sprawdzać na bieżąco listę aptek zamieszczoną na portalu pacjent.gov.pl. Dodam, iż zalecane szczepienia w aptece dotyczą osób, które ukończyły 18 lat. Szczepienia dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia są możliwe tylko w POZ .– informuje Magdalena Mil, rzeczniczka prasowa Warmińsko-Mazurskiego OW NFZ w Olsztynie.

Szczepionki są wydawane z apteki na podstawie recepty (od lekarza lub farmaceuty). Receptę na szczepionkę z refundacją może wystawić lekarz lub farmaceuta. Refundacja NFZ przysługuje zgodnie ze wskazaniami określonymi w obwieszczeniu Ministra Zdrowia. Dla osób, które nie mają prawa do świadczeń NFZ lub nie spełniają warunków refundacji szczepionki są pełnopłatne. Podanie szczepionki jest bezpłatne. Płaci za to Narodowy Fundusz Zdrowia .

Np. szczepienie przeciw grypie (szczepionka Efluelda Tetra) ze zniżką 50 proc. kosztuje 81,72 zł (czynne uodpornienie) dla osób dorosłych w wieku 60 lat i starszych. Natomiast pełnopłatnie - 163,44 zł. Z kolei szczepienie przeciw grypie inną szczepionką (Influvac Tetra) jest bezpłatne dla seniorów po 65 . roku życia i kobiet w ciąży), ze zniżką 50 proc. kosztuje 26,41 zł (dla osób dorosłych), a pełnopłatnie jest to 52,81 zł.

Szczepienie przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego typy 16 i 18 (szczepionka Cervarix) jest dostępne bezpłatnie (ze zniżką 100%): dzieci od ukończenia 9 roku życia.

Ze zniżką: 139,44 zł dla osób po ukończeniu 18 roku życia - profilaktyka zmian przednowotworowych szyjki macicy oraz raka szyjki macicy związanych przyczynowo z wirusem brodawczaka ludzkiego. Pełnopłatnie szczepionka HPV kosztuje 278,88 zł.