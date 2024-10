Szlaban dla spokojności

Na jednej z ulic osiedlowych obok ul. płk. Dąbka pojawił się szlaban. Dlaczego przejazd został zablokowany? – pyta jeden z czytelników.

Na ulicy osiedlowej między ul. Węgrowską, a ul. Obrońców Pokoju pojawił się szlaban uniemożliwiający przejazd. Ma on „uspokoić” ruch samochodów na wyremontowanej drodze należącej do mieszkańców okolicznych wspólnot mieszkaniowych.

Droga osiedlowa, na której pojawił się szlaban należy do mieszkańców okolicznych wspólnot mieszkaniowych. W czerwcu tego roku na drodze została wymieniona nawierzchnia i... się zaczęło. - Po oddaniu drogi do użytku, rozpoczęły się „wyścigi samochodowe” oraz nadmierny ruch od strony ul. Węgrowskiej. Zarządcy wymienionych Wspólnot Mieszkaniowych, w porozumieniu z właścicielami w poszczególnych budynkach, poprzez ankietę w sprawie budowy szlabanu, podjęcie uchwał oraz rozmowy indywidualne, upoważnili administratora do postawienia takiego właśnie szlabanu w celu ograniczenia nadmiernego ruchu i zajmowania miejsc parkingowych, które też powstały na koszt Wspólnot Mieszkaniowych – mówi Marcin Muła, zarządca nieruchomości.

Szlaban ma „uspokoić” ruch w tamtym rejonie. Koszt remontu drogi w wysokości 198 tys. zł ponieśli mieszkańcy wspólnot mieszkaniowych (przy ul. płk. Dąbka 115, 117, 119, 121, 123). Warto też zaznaczyć, że działka, na której znajduje się droga jest współwłasnością mieszkańców okolicznych wspólnot i oni ponoszą koszty jej utrzymania.