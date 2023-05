 Trzecie urodziny Sklepu Społecznego pod Cisem

Rowery, artykuły ogrodowe i wyprzedaż części asortymentu – tak będzie we wtorek, 16 maja w Sklepie Społecznym pod Cisem. Do tego nie zabraknie pysznej kawy i słodkiego poczęstunku. A wszystko to z okazji trzecich urodzin sklepu społecznego mieszczącego się w Elblągu przy ulicy Stawidłowej 3.

Jaka jest idea sklepu społecznego? Zero waste! Przedmioty, które nie są zbytnio zniszczone można naprawić w pracowniach Domu pod Cisem. Wszystko po to, by trafiły do sklepu i znalazły nowego właściciela.

– Jak działać w myśl idei zero waste? Warto pozyskiwać używane, niepotrzebne już przedmioty po to, by ponownie wprowadzić je do obrotu. Jedną z możliwości jest zakup za rozsądną cenę, drugą nieodpłatne przekazanie. Każdy z nas ma w domu przedmioty, które w zasadzie są już niepotrzebne. Chętnie je przyjmiemy i nadamy im drugie życie. Dochód ze sprzedaży przeznaczamy na działania społeczne i charytatywne oraz na utrzymanie sklepu – mówi Olga Porożyńska ze Sklepu Społecznego pod Cisem prowadzonego przez Stowarzyszenie ESWIP.

Przy ul. Stawidłowej 3 znajdziesz m.in. perełki z minionej epoki, odnowione meble, bibeloty, artykuły dla dzieci, obrazy i książki.

– Z okazji trzecich urodzin sklepu społecznego zapraszamy we wtorek, 16 maja, na urodzinową wyprzedaż – mówi Justyna Duks, szefowa Domu pod Cisem. – Dostępne będą m.in. rowery, artykuły ogrodowe, meble, ozdobne naczynia, a także artykuły dekoracyjne, które powstały w pracowniach Domu pod Cisem. Tego dnia również na naszych gości będą czekały książki, którymi będzie można się częstować… zupełnie za darmo. Wszystkich, którzy odwiedzą nasz Sklep Społeczny pod Cisem czeka miła niespodzianka w postaci dobrej kawy oraz pysznego słodkiego poczęstunku. Zapraszamy od godziny 10 – dodaje Justyna Duks ze Stowarzyszenia ESWIP.

Sklep Społeczny pod Cisem, prowadzony przez Stowarzyszenie ESWIP, mieści się w Elblągu przy ul. Stawidłowej 3.

