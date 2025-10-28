UWAGA!

----

Tu nie będzie wody

 Elbląg, Tu nie będzie wody

EPWiK Sp. z o.o. informuje, że w związku z planowanymi pracami prowadzonymi na sieci wodociągowej w środę, 29 października, mogą wystąpić spadki ciśnień i/lub całkowite braki w dostawie wody dla odbiorców następujących rejonów Elbląga.

- ul. Mazurska od nr 45 do nr 66;

- ul. Żytnia 1, 2.

Przewidywany czas pracy w godz. 8.00 - 16.00 (może ulec skróceniu lub wydłużeniu – w drugim przypadku EPWiK dostarczy wodę beczkowozem).

W wyniku prowadzonych prac może wystąpić okresowe pogorszenie parametrów wody.

W przypadku wystąpienia takiego zjawiska prosimy informować Pogotowie Techniczne - tel.994.

Za wszelkie utrudnienia w dostawie wody EPWiK Sp. z o.o. przeprasza.

 

 

 

 

EPWiK

