 Studniówka IV LO. „Bądźcie najlepszą wersją siebie w przyszłości”

Uczniowie z pięciu klas maturalnych IV liceum Ogólnokształcącego w piątkowy wieczór i sobotnią noc bawią się na swoje studniówce. – Bądźcie odkrywcami świata. Budujcie mosty, nie stawiajcie murów – życzyła uczniom podczas uroczystego rozpoczęcia studniówki dyrektor szkoły Hanna Szuszkiewicz. Zobacz zdjęcia.

Początek studniówki IV LO w Nowej Holandii był bardzo uroczysty. Uczniowie przygotowali aż dwie wersje poloneza. Pierwszą, krótszą - w której zatańczyli z dyrekcją szkoły i nauczycielami i drugą, w swoim gronie, zawierającą zaskakujące elementy choreografii (zobacz film).

- Cytując Marka Twaina „za 20 lat będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś dzisiaj. Więc pamiętaj, wiatr w żagle wieje zawsze dla ciebie. Opuść bezpieczną przystań. Szukaj wiatrów pomyślnych. Przeżywaj, śnij, odkrywaj – mówiła do uczniów Hanna Szuszkiewicz, dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Sportowych, którego częścią jest IV LO. - Bądźcie odkrywcami świata. Bądźcie odważni i bądźcie w swoim człowieczeństwie dojrzali. Budujcie mosty, nie stawiajcie murów. Pamiętajcie o tym, co zdobyliście w murach czwartego liceum, które zawsze było miejscem przyjaznym i relacyjnym. To wy zebraliście tutaj kosz doświadczeń, pełnych wartości, empatii, zrozumienia, tolerancji, akceptacji. To wy nauczyliście nas siebie. Dlatego bądźcie najlepszą wersją samych siebie w przyszłości. Wierzę w to, że jest jesteście do tego świetnie przygotowani – mówiła dyrektor.

Do matury pozostało już mniej niż 100 dni. A co potem? Z propozycją przychodzi AMiSNS.

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych – Twoje studia na wyciągnięcie ręki!

Studniówka to jeden z tych momentów, które zostają w pamięci na całe życie. Ten wyjątkowy bal, przeżywany w gronie przyjaciół i nauczycieli, jest symbolicznym pożegnaniem ważnego etapu szkolnej drogi, a jednocześnie pierwszym krokiem ku nowym wyzwaniom – maturze oraz decyzjom dotyczącym dalszej edukacji i przyszłości.

Drodzy Maturzyści, przed Wami wyjątkowy czas – miesiące pełne nauki, wyzwań i ważnych decyzji. To również moment poszukiwań uczelni, która nie tylko pomoże Wam rozwijać pasje, lecz także da solidne przygotowanie do wykonywania wymarzonego zawodu. Wybór miejsca dalszej edukacji może być łatwiejszy, niż myślisz.

Dlaczego warto studiować w AMiSNS w Elblągu?

Elbląg to miasto, które daje szerokie możliwości kształcenia bez konieczności wyjazdu do największych ośrodków akademickich. Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych przygotowała zróżnicowaną ofertę kierunków studiów, odpowiadającą na aktualne potrzeby rynku pracy.

Wśród dostępnych kierunków znajdują się m.in. psychologia, ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo, kierunek lekarski, administracja oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Każdy z nich łączy solidne podstawy teoretyczne z praktycznym przygotowaniem zawodowym, umożliwiając studentom zdobycie kompetencji cenionych przez pracodawców i otwierających drogę do stabilnej przyszłości zawodowej.

Rozwijaj swoje pasje w nowoczesnym otoczeniu

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczną, sprzyjającą komfortowej i efektywnej nauce. Studenci mogą liczyć na szerokie wsparcie w postaci stypendiów, programów wymiany międzynarodowej oraz aktywnie działających organizacji studenckich, które pozwalają łączyć edukację z życiem społecznym. Wszystko to sprawia, że Akademia tworzy przyjazne środowisko do nauki, rozwoju osobistego oraz budowania wartościowych relacji i wspomnień na lata.

Tegoroczny Maturzysto - życzymy Ci połamania pióra na maturze! Do zobaczenia na naszej uczelni – rekrutacja na studia rusza 1 czerwca!

Poznaj pełną ofertę kształcenia i odkryj możliwości, jakie dają studia w AMiSNS!

Strona uczelni:

https://amisns.edu.pl/

Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej:

https://amisns.edu.pl/uczelnia/centrum-dism/

Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych

ul. Lotnicza 2

82-300 Elbląg

tel. 512 542 967

tel. 512 543 321