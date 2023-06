Tu nie zostawiaj – zadzwoń i zgłoś!

Departament Ochrony Środowiska UM zwraca się do mieszkańców z apelem, aby nie pozostawiali dużych odpadów elektrycznych przy czerwonych pojemnikach na mniejsze elektrośmieci.

Przypominamy, że do czerwonego pojemnika możemy wrzucić drobny sprzęt elektroniczny, którego żaden z wymiarów nie przekracza 50 cm (np. telefon, suszarka).

Natomiast firma odbierająca elektroodpady z czerwonych pojemników nie ma możliwości odebrania pozostawionego tam wielkogabarytowego elektroodpadu. Często jest on już częściowo rozebrany, bądź zniszczony i nie nadaje się do recyklingu. Co więcej tak pozostawiony i zniszczony sprzęt elektryczny może być źródłem emisji szkodliwych substancji takich jak ołów, rtęć, freon, kadm i chrom.

Duży gabaryt – wystarczy zadzwonić lub zgłosić elektronicznie!

Każdy większy sprzęt elektroniczny (pralka, lodówka, mikrofalówka) zostanie odebrany bezpośrednio z domu, po zgłoszeniu na stronie lub dzwoniąc na infolinię 572 102 102.

W ciągu 72 godzin sprzęt zostanie bezpłatnie odebrany (wraz z wyniesieniem z mieszkania) i co ważne poddany recyklingowi.