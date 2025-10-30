W tych zawodach znajdziesz pracę

Kilkudziesięcioma ofertami pracy dysponuje Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu. Zobacz, w jakich zawodach można znaleźć obecnie zatrudnienie.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

elektromechanik sprzętu AGD, elektromechanik, elektromonter, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, , mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy, mechanik samochodowy- wulkanizator, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, spawacz, ustawiacz-operator laser Fiber, wulkanizator, operator traków taśmowych; BUDOWLANEJ: cieśla, operator minikoparki/koparko- ładowarki, kierowca-brukarz, zbrojarz;

frezer frontów meblowych, kierownik produkcji (branża meblowa), lakiernik frontów meblowych, lakiernik meblowy, operator CNC (5 osiowe), operator maszyn stolarskich, operator okleiniarki, operator prasy do okleiny naturalnej, pilarz piły panelowej, szlifierz meblowy, tapicer, technolog-produkcja mebli; SPECJALIŚ CI: asystent projektanta, asystent prokuratora, doradca ds. zatrudniena/ Asystent EURES, główny księgowy, grafik, księgowa/wy, księgowa/wy-samodzielne stanowisko, młodsza/szy pielęgniarka/ratownik medyczny ambulatorium z izbą chorych, opiekun medyczny, pielęgniarka, pracownik biurowy, Specjalista (K/M)/ Podinspektor (K/M) ds. obronnych i świadczeń, Specjalista/ Podinspektor ds. ochrony przeciwpowodziowej i zarządzania Kryzysowego, Stanowisko urzędnicze do spraw obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej i funduszu sołeckiego, starszy inspektor ds. BHP;

logopeda, nauczyciel biologii, nauczyciel chemii, nauczyciel informatyki, nauczyciel języka angielskiego, nauczyciel przedmiotu biznes i zarządzanie, nauczyciel przyrody, nauczyciel psycholog, nauczyciel wychowania przedszkolnego, opiekunka dziecięca w żłobku, pedagog specjalny, opiekun- wychowawca, wychowawca; USŁUGOWEJ: asystent brokera, fryzjer damsko-męski, handlowiec menager, barman kelner kucharz, pomoc dentystyczna, pracownik sklepu, sprzedawca, sprzedawca-kasjer, sprzedawca na stacji paliw;

INNE: bibliotekarz/ bibliotekarka, pracownik do wycinki zadrzewienia (z prawem jazdy kat. B), kierowca kat. B, kierowca kat. C+E, myjkowy pojazdów ciężarowych, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, szwaczka, kierownik magazynu ( magazyn materiałów pędnych i smarów), pracownik fizyczny- pomocniczy, pracownik reklamy/ monter, pracownik produkcji;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): przedstawiciel handlowy/opiekun klienta, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik fizyczny (z uprawnieniami na wózki widłowe UDT), pracownik ochrony-pracownik placu, pracownik produkcji;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.