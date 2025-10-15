Wracają Barwy Wolontariatu

Różnorodność obszarów społecznych, w których działają wolontariusze, oraz nowe role i funkcje, które mogą pełnić, sprawiają, że wolontariat w naszym kraju staje się niezwykle barwny. Wolontariat nigdy nie przemija i zawsze jest czas oraz potrzeba pomocy drugiemu człowiekowi, a także aktywności obywatelskiej w swoim środowisku lokalnym i na arenie ogólnopolskiej czy międzynarodowej.

W trosce o rozwój wolontariatu w Polsce oraz chcąc uhonorować osoby i grupy zaangażowane w działalność wolontarystyczną, Centra Wolontariatu skupione w Sieci Centrów Wolontariatu w Polsce organizują kolejną, jubileuszową edycję konkursu Barwy Wolontariatu. Konkurs daje możliwość zaprezentowania ciekawych sylwetek wolontariuszy, wyjątkowych akcji oraz podzielenia się refleksjami na temat tej formy działalności.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób z nimi współpracujących, które chcą docenić ich pracę, osób korzystających z ich pomocy, przedsiębiorstw realizujących programy wolontariatu pracowniczego, organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontarystyczny w Polsce.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 10 listopada 2025 r.

W linkach regulamin oraz formularz zgłoszeniowy.