Za górami, za torami…, czyli opowieść o Zatorzu

Mieszkasz lub czujesz się związany z elbląskim Zatorzem? Zbierz grupę złożoną z czterech osób i zgłoście się do udziału w grze terenowej. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 26 września, udział w nim jest bezpłatny.

Uczestnicy gry terenowej „Za górami, za torami…, czyli opowieść o Zatorzu” odwiedzą wybrane miejsca dzielnicy, będą rozwiązywać zadania, odkrywać ważne społecznie punkty i poznawać historię oraz współczesne oblicze Zatorza.

– Chcemy pokazać, że Zatorze to nie tylko konkretne ulice i budynki, ale przede wszystkim ludzie, ich historie, zaangażowanie i wspólne działania. Terenowa gra miejska będzie okazją, by lepiej poznać dzielnicę, a jednocześnie aktywnie spędzić czas – podkreślają organizatorzy.

Uczestnicy będą rywalizować w zespołach liczących maksymalnie cztery osoby, przy czym w każdej drużynie musi znajdować się co najmniej jedna osoba pełnoletnia. Zadaniem zespołów będzie odnalezienie ośmiu punktów kontrolnych, zaznaczonych na mapie, oraz prawidłowe wykonanie przygotowanych zadań.

Udział w grze jest bezpłatny. Zgłoszenia należy przesyłać do 21 września 2026 r. do godz. 10:00.

Można to zrobić:

osobiście – w biurze zawodów, czyli sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu,

mailowo – na adres graterenowanazataorzu@gmail.com, przesyłając skany lub zdjęcia podpisanych dokumentów.

Każda drużyna musi wypełnić formularz zgłoszeniowy. W przypadku osób niepełnoletnich konieczna jest dodatkowo pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w grze wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.

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Regulamin i załączniki dostępne na stronie

https://elblag.eu/aktualnosci/za-gorami-za-torami-czyli-opowiesc-o-zatorzu.html