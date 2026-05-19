Zakończenie roku w UTWiON
Uniwersytet III Wieku i Osób Niepełnosprawnych zaprasza mieszkańców Elbląga na uroczyste zakończenie roku akademickiego, które odbędzie się w dniu 9 czerwca 2026 r. o godz. 11:00 w Wyższym Seminarium Duchownym ul. Bożego Ciała 10 w Elblągu.
W programie:
- wykład pt. „ Youngizm i ageizm . Kiedy wiek zaczyna szufladkować ludzi” - psycholog Ireneusz Kalita
- podsumowanie roku akademickiego
- występ zespołu tanecznego „ FANTASTIC”
- występ zespołu wokalnego „ Melodia”
UTWiON